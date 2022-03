Raúl Garrido, entrenador del CD Ibiza: «Creo que estoy en el sitio más adecuado»

El CD Ibiza y el técnico Raúl Garrido oficializaron este jueves en Can Misses-3, en un acto en el que participaron el vicepresidente Toni ‘Moreras’ y el director deportivo Sergio Tortosa, el acuerdo alcanzado entre ambas partes para hacer efectiva la renovación del entrenador por una temporada, hasta 2023, con opción a otra más.

El estilo de juego por que ha apostado el técnico valenciano y la buena marcha del conjunto rojiblanco en su temporada de debut en la Segunda RFEF, en la que ocupan actualmente con 36 puntos la quinta posición en la clasificación del Grupo-3, dentro de las posiciones que dan acceso al ‘play-off’ de ascenso de categoría, han propiciado la ampliación del compromiso entre el club y su técnico, con el fin de atarlo y atajar posibles ofertas externas por parte de otros clubes que han mostrado ya interés por hacerse con sus servicios.

«Quiero agradecer a todas las personas que han confiado en mí en este club y que forman parte del día a día. Yo vine encantado porque creía firmemente en lo que me ofrecía el club», indicó Raúl Garrido, que también agregó: «Todo lo que me he encontrado es súper positivo y creo que tenemos un gran club y una visión integral de lo que requiere un futbolista, un entrenador o un cuerpo técnico. Creo que es un club que cuida al máximo el mínimo detalle y con un ambición muy clara de seguir creciendo, teniendo en cuanta que hace solo cuatro años estaba en la Regional Preferente y ahora estamos en Segunda RFEF y aspirando a estar el año que viene en la Primera RFEF. Creo que eso da ya una muestra muy clara e inequívoca de lo que aquí se respira, desde un respeto enorme a todo lo que nos envuelve y a la competición. Creo que somos un club con una muy buena calidad humana».

En cuanto a su compromiso de futuro, Raúl Garrido señaló que su reto es pelear por lo máximo sin ningún tipo de complejos.

«No sé dónde llegaremos a nivel deportivo, pero, ojalá, que podamos hacerlo a lo más alto posible. Desde luego, a nivel humano, creo que el CD Ibiza es un club difícil de superar. Desde el minuto cero en que llegas a este club te lo dan todo. Y la respuesta que estamos teniendo es la de devolver todo lo que tenemos dentro», explico el entrenador del conjunto ibicenco, antes de subrayar: «Creo que estoy en el sitio más adecuado y que el CD Ibiza es un club en clarísimo crecimiento, con una evolución tremenda. Estoy satisfecho de poder continuar, aunque me gustaría que fuera por años porque eso sería señal de que estamos haciendo cosas de manera bonita».

Ofertas para cambiar de aires

En este sentido, Raúl Garrido confirmó que en estos meses ha recibido alguna que otra oferta para cambiar de aires, aunque las ha descartado.

«Siempre que estás en el ámbito profesional estás expuesto a que todo el mundo te pueda valorar. Tanto jugadores como técnicos estamos en el escaparate. Y es verdad que sí que ha habido comentarios y acercamientos a mi agente, pero yo soy una persona que valora mucho lo que se va desarrollando en el día a día. Y si soy feliz y me demuestran confianza y respeto hacia mi trabajo, todo esto lo valoro mucho más que otras posibles situaciones. Y yo lo tenía muy claro desde el segundo uno. Así que, ni siquiera lo he llegado a valorar», recalcó el renovado técnico rojiblanco.

Sergio Tortosa: «Para nosotros es un día muy importante»

Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza, valoró el trabajo del técnico Raúl Garrido y mostró su satisfacción por su renovación.

«Para nosotros es un día muy importante porque en el club teníamos muy claro quién era el entrenador que queríamos y que de cara al año que viene tiene que seguir siendo Raúl Garrido», apuntó Tortosa, que también agregó: «Estamos muy contentos de que Raúl haya aceptado nuestra renovación. Por todo, por el nivel humano que nos expresa a todos, por el entrenador que es y por todo lo que está haciendo con el equipo y con la base. Nos identificamos mucho con lo que está haciendo al mando del equipo».

Sobre el recurso de apelación a la sanción impuesta a Raúl Garrido, el director deportivo del club aseguró que están trabajando en ello y que esperan contar con él en el banquillo «cuanto antes».