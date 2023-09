«‘Tierra adentro’ cuenta el pinchazo de la burbuja narcisista a un hombre machista y acosador»

José Morella (Ibiza, 1972) acaba de lanzar su quinta novela, ‘Tierra adentro’ (Aristas Martínez), que gira en torno a temas que están a la orden del día como el acoso y la masculinidad patriarcal.

Han pasado tres años desde la publicación de ‘West End’. Se ha tomado su tiempo para su quinta novela. ¿Le ha resultado complicado hallar la inspiración para esta historia?

¡Qué va! Lo que pasa es que trabajo muchísimo, me gano la vida como profesor, me encanta mi trabajo y le dedico mucho tiempo. No soy un autor prolífico, de publicar una novela al año, necesito más o menos tres para escribirla y encontrar editorial, porque tampoco es que tenga una editorial esperándome. Pero no me ha costado nada hallar la inspiración, es la novela que he escrito más intuitivamente y nunca me había pasado algo así antes, porque yo soy muy mental, muy racional.

¿Y cómo le llegó la musa?

Me vino una intuición, la imagen de unas personas intentando desasfaltar las calles de un pueblo. El corazón de la novela sale de allí. Al principio estaba muy perdido, era una imagen muy fuerte, pero no sabía muy bien qué hacer con ella. Después, intuitivamente, empezaron a crecer unos personajes que me llevaron poco a poco a un camino y al final afloró una trama. El proceso ha sido muy diferente al de mis otros libros. He hecho el camino inverso. Esta novela es hija de la pandemia, porque esa intuición de la que me he servido para escribir creció mucho en ese período. En la pandemia cambié muchas creencias que tenía.

¿Por ejemplo?

La pandemia me hizo desengañarme de los restos que me quedaban de mi vida anterior que tenían que ver con mi búsqueda espiritual y me hizo revaluar mi relación con las creencias científicas. Yo siempre he sido pro ciencia, pero con la pandemia creció mi fe en ella, o, mejor dicho, entendí lo importante que era y que tenía que posicionarme de una manera más clara.

¿Y eso cómo cristaliza en ‘Tierra adentro’?

Cristaliza en un personaje, el padre de Violeta. Ella es la protagonista, pero él lo es también de forma encubierta. Violeta, en primera persona, nos va narrando lo qué pasa a su alrededor y lo que ve, que es a su familia y a su círculo de amistades intentando ayudarla porque ella está siendo acosada por un chico. Uno de los personajes con el que la protagonista está todo el tiempo es su padre.

Como ha mencionado, el acoso es uno de los temas centrales de esta novela. ¿Qué le llevó a focalizar la historia en esta problemática de la que tanto se habla hoy en día?

Los escritores a menudo estamos con el radar puesto intentando ver lo que pasa en la sociedad. Para ello no solo leemos periódicos, también estamos atentos a nuestro entorno más cercano y a nuestra vida personal. Tengo la sensación de que los temas se te acercan y en este caso yo sentí la necesidad de abordar el acoso. Lo que cuenta la novela son las consecuencias de pincharle la burbuja narcisista a un hombre que no es consciente de que la tiene y eso que es enorme, gigante. En este caso es Violeta la que le pincha la burbuja a este hombre machista y acosador y es ella y su entorno quienes tienen que sufrir las consecuencias de hacerlo. Algo de lo que habla también la novela es de la potencia de la amistad y de la importancia que tienen las redes de familiares y amigos en situaciones de peligro como puede ser el acoso y el abuso.

La violencia machista está muy presente en ‘Tierra adentro’...

Sí, es un libro también sobre la masculinidad y de eso sí que sé en primera persona porque toda la gente de mi edad, todos los hombres, hemos sufrido la violencia patriarcal, pero también la ejercemos y la hemos ejercido inconscientemente toda la vida. Es la cultura en la que nos hemos criado y no podemos evadirnos de ella. En ‘Tierra adentro’ el malo de la película ejerce un acoso muy extremo y en ese sentido no me veo representado, es un personaje extremadamente violento, pero sí que hay muchos personajes masculinos en la novela, entre ellos el padre de Violeta, y todos, de alguna manera, representan diferentes maneras de estar en ese universo patriarcal. Ninguno de ellos es el hombre perfecto, eso ya te lo digo. Para mí la masculinidad como la entiende el patriarcado es un constante desmentido de nuestra propia fragilidad, es ir en contra de nuestra naturaleza humana, que es la vulnerabilidad. El tema ya lo he tratado en obras como ‘West End’ y sobre todo en ‘Como caminos en la niebla’. ‘Tierra adentro’ es una crítica a la violencia patriarcal, pero no desde fuera, es decir, yo no me estoy salvando. Yo a los 30 años, ahora tengo 50, era un pro del mansplaining, que se resume en una frase como ‘Ya te lo explico yo, porque lo sé todo’. La problemática de la masculinidad está en todas partes, también en el mundo masculino de la cultura, que es muy tóxico. No podemos decir que no sabemos cosas, que nos sentimos frágiles, que nos cuesta encontrar editorial, por ejemplo. No es solamente que los hombres no lloran, que también, sino que queremos parecer que somos la hostia bendita.

«Luis Rubiales es un ejemplo clarísimo de fenómeno patriarcal»

Hablando de la masculinidad podríamos hacer referencia al caso Rubiales.

Si te fijas, retomando la definición que he dado de masculinidad, cada paso que ha dado Rubiales es para decir «Yo soy el más fuerte, yo no me he equivocado, yo no lo he hecho mal...», es decir, está desmintiendo constantemente su propia fragilidad cuando todo el mundo está viendo que no se entera de nada, lo frágil que es y lo perdido que está. Es un ejemplo clarísimo de fenómeno patriarcal.

En su anterior libro, ‘West End’, abordó el tema de la salud mental, un asunto que parece volver a tocar a través de Rebeca, la madre de Violeta, sumida en lo que parece una depresión.

Entre estas dos novelas hay un cambio. En ‘West End’ estaba preocupado por la salud mental y creo que en estos momentos algunas frases de esa novela las matizaría. Para mí ahora es importante despatologizar emociones naturales y la tristeza que está sintiendo Rebeca, porque ella no está deprimida. No te lo puedo explicar mejor para no hacer spoiler.

¿Le ha costado meterse en la piel de una mujer para contar esta historia en primera persona?

Fue un desafío. Tuve dudas porque ya estamos cansados de hombres representando a mujeres en la literatura. Yo era consciente de eso cuando vi que la voz de Violeta se me imponía en primera persona. Por eso creo que, en realidad, la voz con la que yo verdaderamente me identifico es la de su padre. Para crear a Violeta he pedido muchísima ayuda, sobre todo a mujeres de mi entorno, a amigas, a mi pareja, a mi sobrina...Evidentemente yo soy el escritor y me hago responsable de todos los errores que pueda haber en esa construcción narrativa, que he intentado hacer con todo el respeto posible.

«No creo en la dicotomía simplista entre lo rural y lo urbano, entre naturaleza y civilización»

Ha ambientado esta obra en el mundo rural, ofreciendo una estampa que poco tiene que ver con la imagen bucólica que puedan tener de los pueblos la gente de ciudad...

Sí. Hay una tendencia cada vez más fuerte hacia la literatura ambientada en lo rural, pero para mí es muy importante reflejar que este mundo no es una Arcadia, no es un lugar ideal. ‘Tierra adentro’ no es una novela primitivista que plantee una vuelta idílica al campo, en absoluto. Yo no creo en la dicotomía simplista entre lo rural y lo urbano, entre naturaleza y civilización, eso es algo que quiero romper.

Comerga es el pueblo donde transcurre la trama. ¿Por qué esta vez se ha decantado por un escenario ficticio?

A medida que escribía me acabó convenciendo la idea de ambientar la trama en un lugar inventado porque me gusta que el lector pueda identificar Comerga con cualquier pueblo de España y que pueda sentir que conoce ese lugar sin conocerlo.

Con la novela ‘Asuntos propios’ fue finalista del Premio Herralde de Novela 2008 y la publicó Anagrama y con ‘West End’ se llevó el Premio de Novela Café Gijón 2019 y la lanzó Siruela. Sin embargo, me llama la atención que haya publicado su quinta novela con una editorial poco conocida. No sé si eso dice algo de cómo está el mundo editorial...

El sector lo conozco menos de lo que podría parecer, lo único que puedo decir es que es un mundo muy cambiante y que para mí es bastante misterioso. En mi caso, como escritor, me cuesta tener una editorial de referencia, que me espere y confíe en mí, no sé si es por un tema comercial, de ventas. La verdad es que me siento muy frágil hablando de esto. En cualquier caso confío mucho en Aristas Martínez porque es una editorial muy iconoclasta, joven y me gusta mucho su apuesta.

¿Habrá presentación de ‘Tierra adentro’ en Ibiza?

Sí. Estoy hablando con Sa Cultural y en Sant Antoni, en mi pueblo, con Juanjo Ferrer, que monta eventos en la Bodega Los Gatos. Estoy casi seguro de que a finales de septiembre o principios de octubre iré a Ibiza a presentar el libro.