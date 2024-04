Elisabeth Louy muestra su esencia nómada en Ibiza

«Porque soy nómada», responde rápida Elisabeth Louy cuando se le pregunta por el título de la exposición que inaugura este viernes, de 18.30 a 21.30 horas en la galería Obra 23 de Balli Interiors, en el polígono de Can Bufí. Y recuerda sus orígenes persas, aunque nació en Estados Unidos, se crió en Italia y reside desde hace dos décadas en Ibiza.

«Es una de mis exposiciones más importantes -asegura-, no solo por el tamaño del espacio y la cantidad de obra, sino porque en ella he volcado mis viajes, mis vivencias, mis culturas... Es como un círculo que se cierra y otro que se abre. Son mis raíces múltiples».

En total presenta 55 cuadros en diferentes formatos, desde 40 centímetros a cinco metros de longitud, la gran mayoría nuevos. Entre ellos hay varios de figuras, con esas miradas profundas que caracterizan su obra, algunos rostros con velo, tanto hombres como mujeres porque, dice, «primero fue el velo y luego la religión», muchos creados en un solo trazo, una línea, en el estilo que llama ‘Chelsea series’. Y en esta ocasión también muestra paisajes, algunos con referencias ibicencas o mediterráneas, salidos de su memoria y su imaginación, en los que la línea también es protagonista. «Hay paisajes de la isla, del campo o de varaderos, pero no se puede decir que sean paisajes reales, están hechos a mi manera», explica.

Una de las obras de la exposición / DI

Tres de las obras han salido en series de televisión, como en ‘Grace and Frankie’ y otra es la portada del disco ‘Begin Majesty’, del Chloe Pourmorady Ensemble de músicas del mundo.

«Nuevo camino artístico»

Los cuadros que presenta son en su mayoría acrílicos sobre tela, aunque también hay piezas, normalmente las más minimalistas, sobre papeles artesanos tibetanos, africanos y japoneses. En sus nuevas obras cobra mucho más importancia el color que en etapas anteriores, en lo que Louy define como «un nuevo camino artístico».

El periodista Antonio Martínez Beneyto lo explica en el texto que acompaña a la exposición: «Ese espacio que la artista contaba a través del trazo negro sobre papeles nómadas llegados de otros continentes en los que empieza a emerger el color, con fuerza, ocupando espacios que con anterioridad quedaban desnudos, en blanco, y que surgen para reforzar el mensaje de cada una de las obras. Cromatismos que nacen en los dibujos de personas y que cobran mayor protagonismo en sus paisajes. Elisabeth Louy evoluciona su trabajo con el color, un nuevo camino artístico en el que vivir y ser».

«Hay muchas cosas diferentes, pero no me gusta hablar de eclecticismo, que me parece un concepto muy complejo por una parte, pero demasiado fácil por otra, prefiero hablar de compatibilidad de culturas», destaca por su parte la artista.

Louy explica también que esta exposición es una forma de darle las gracias a Ibiza, donde reside desde hace más de 20 años, en la que se siente «muy acogida». «No siempre ha sido así, pero ahora es mi casa. Siempre hay un punto de transición y hay que darle tiempo al tiempo. En la vida igual que en el arte», termina.

