Así se carga correctamente el lavavajillas: consejos de los profesionales de limpieza

Hay muchas personas que tienen preferencias definidas sobre cómo cargar un lavavajillas. De hecho, una encuesta de Bosch encontró que el 40% de las parejas se pelean por este tema. Pero además de evitar discusiones, cargar un lavavajillas de la manera correcta tiene otros beneficios, ya que al hacerlo no solo los platos estarán más limpios, sino que también cargará más platos y será más fácil descargarlos.

Y recuerda que espaciar adecuadamente los platos evitará que se astillen y rompan, ya que evitará que golpeen entre sí.

Consejos para cargar el lavavajillas

Siempre es mejor seguir las instrucciones del fabricante para cargar el lavavajillas. Después de todo, ellos conocen su producto mejor que nadie. Si bien los consejos específicos sobre cómo cargar pueden variar según la marca de lavavajillas , a continuación te ofrecemos algunos consejos generales a seguir.

Artículos aptos para lavavajillas

Los lavavajillas pueden realizar la mayoría de las tareas de lavado de platos, pero hay algunos artículos que nunca debes poner en el lavavajillas, como las dentaduras postizas (parece una tontería, pero mucha gente mayor lo hace).

Además de la dentadura postiza, es mejor lavar algunas cosas a mano. Las prohibiciones en el lavavajillas incluyen:

Plásticos (a menos que estén marcados específicamente como aptos para lavavajillas)

Vasos aislados

Artículos de madera

Artículos con hojas afiladas (como cuchillos, mandolinas, ralladores, licuadoras y accesorios para procesadores de alimentos)

Utensilios de cocina de aluminio/hierro fundido/cobre/antiadherentes

Tapas de ollas a presión

Vajilla y cristalería antigua

Cristalería fina y cristal.

Brazos rociadores

Las ollas con mangos largos y los elementos que pueden deslizarse debajo de la rejilla, como cuchillos y espátulas, pueden interferir con el movimiento del brazo rociador. Cuando el brazo no puede girar, no puede distribuir eficazmente agua y detergente sobre los platos en la rejilla que se encuentra encima. Eso significa que los platos no se limpian y tendrás que volver a cargarlos. Dale una vuelta al brazo rociador antes de encender el lavavajillas, solo para asegurarte de que no haya nada que lo bloquee.

Las partes más sucias, hacia dentro

Dado que los brazos del lavavajillas rocían agua hacia afuera desde el centro del lavavajillas, lo que esté mirando hacia el centro se limpiará mejor. Resulta que esta es una parte increíblemente importante para aprender a cargar un lavavajillas de la manera correcta.

Raspar, no enjuagar

Lo creas o no, el detergente para lavavajillas y el propio lavavajillas necesitan platos sucios para hacer el trabajo. Así es, la suciedad hace que funcione. El detergente y las cápsulas para lavavajillas están diseñados para interactuar con las partículas de comida de los platos sucios. Para limpiar los platos a fondo, el detergente necesita partículas sobrantes de comida para que las enzimas del detergente se adhieran (y hagan su trabajo). El enjuague previo realmente afecta la calidad del ciclo.

Sin sobrecargar

Es tentador intentar meter platos en cada centímetro cuadrado del lavavajillas. Sin embargo, hazlo y terminarás con los platos sucios. Si el agua del brazo rociador no llega al plato, no podrá limpiarlo.