Jorge Javier Vázquez cuenta todo sobre su relación

A punto de comenzar su nuevo reto, aunque no desconocido, reto televisivo volviendo a presentar el concurso 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez ha querido sincerarse como pocas veces sobre su vida sentimental.

El presentador ha escogido para ellos el espacio que tiene semanalmente en la revista 'Lecturas' con su blog 'Vidas propias'. En él siempre habla sobre temas muy diversos, aunque generalmente de personajes famosos, pero esta semana ha dado un cambio y se ha puesto él en el centro de la narrativa.

Jorge Javier explica que, desde que se separó de P. (Paco) en 2018, no ha tenido aventuras amorosas.

"Cuando me separé de P. pensaba 'qué bien, la vida para mí. En cualquier momento puede surgirme una aventura'. Nunca sucedió. Y le echaba ganas, eh, no te creas que iba por el mundo con ojos de escéptico. Si tenía un vuelo fabulaba con que se sentara a mi lado mi príncipe soñado. Cuando iba a comprar a una tienda de ropa pensaba en bellos dependientes. Pero nada. El caso es que luego viene gente que te cuenta historias fabulosas: 'Conocí a mi novio durante la pandemia, en la cola del supermercado', me contó no hace mucho un cocinero. Yo, por aquello de ponérselo más fácil al destino, salgo a caminar un par de horas diariamente. Hasta el momento lo máximo que he conseguido es alcanzar los diez mil pasos que se necesitan para estar en plena forma. La muerte me pillará soltero pero tonificado", escribe el presentador.

Vuelta a Supervivientes

Jorge Javier también aprovecha su espacio en 'Lecturas' para rememorar el momento en el que le ofrecieron presentar 'Supervivientes': "Escribo el domingo ya desde mi cama con la mente puesta en el jueves siete de marzo, día en el que estrenaremos la nueva edición de ‘Supervivientes’. Recuerdo cuando me llamó Paolo Vasile a su despacho, allá por el 2011, para comunicarme que iba a presentar ‘Supervivientes’. Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme. Sinceramente, no era un entusiasta seguidor del formato".