Dos ingredientes sencillos pueden producir resultados excelentes. Estamos seguros de que una vez que hayas probado el azúcar y la menta, no podrás vivir sin ellos.

En verano, con las temperaturas abrasadoras, no nos apetece cocinar, sólo alimentos frescos y fáciles de preparar. Una de las cosas que más nos apetece es beber, para mantenernos hidratados y bajar la temperatura corporal. Por ejemplo, la menta. La menta.

La menta es una planta aromática muy utilizada en bebidas e infusiones por su aroma fresco y sus propiedades beneficiosas. Con su aroma fresco y su sensación de frescor en la boca, cuando se consume, incluso como bebida, puede ayudar a refrescar el paladar y proporcionar una sensación de frescor.

También son conocidas sus propiedades digestivas. Puede ayudar a aliviar problemas digestivos como la indigestión, los gases y la hinchazón. Tomar una infusión de menta después de las comidas puede facilitar la digestión.

No menos importantes son las propiedades calmantes de la menta, que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. El aroma de la menta puede ayudar a despejar las vías respiratorias y descongestionar la nariz y los senos paranasales. La menta contiene compuestos antioxidantes que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo y el daño celular en el organismo.

Pero hoy queremos sugerirte una tentadora receta para disfrutar en una tarde de verano en la terraza, solo o con amigos, para aprovechar al máximo las propiedades de la menta.

La receta a seguir

Utiliza la menta y el azúcar para elaborar unas galletas con un sabor que recuerda a los bombones ingleses After Eight, con esta irresistible crema. La combinación de azúcar y menta no es nueva, por supuesto, pero sus orígenes se remontan a 1962. Fue al director de Rowntree, Brian Sollitt, a quien se le ocurrió la idea del After Eight en el Reino Unido: un postre ligero y sabroso para tomar después de cenar y a partir de las 8 de la tarde.

Todo lo que necesita es una sencilla batidora de inmersión. Luego necesitará una espátula para mezclar los ingredientes. Hay para todos los paladares, y los más pequeños de la casa quedarán seducidos por el color verde oscuro de las galletas de azúcar y menta. Los ingredientes para cuatro personas son: harina (220 gramos), trocitos de chocolate (unos 40 gramos), mantequilla ablandada (100 gramos), azúcar (100 gramos), hojas de menta (unos 20 gramos), un huevo grande, levadura en polvo y abundante aceite de oliva.

Antes de empezar, precalienta el horno a 180 grados. Necesitarás una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado. Lavar la menta y dejarla secar. Verterla en un cuenco con el azúcar y sumergir la batidora, que debe reducir finamente los ingredientes. A continuación, añadir el huevo y la mantequilla. Se tamiza la harina sobre la mezcla, que se incorpora ahora con una espátula.

La levadura en polvo y las pepitas de chocolate serán los dos últimos ingredientes en añadirse. Trabajar la masa con las manos untadas en aceite. Forme bolitas con la masa y colóquelas sobre papel de horno. Las bolas deben tener un tamaño lo más parecido posible. El tiempo de cocción es de unos 15 minutos, pero cada horno es diferente. Una vez listos, dejar enfriar y disfrutar con una bebida fría.