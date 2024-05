La memoria del Teatro Pereyra

Siempre recordaré que la última vez que pisé la platea del Teatro Pereyra, entonces repleta de butacas, fue para ver una película de los Hombres G, grupo al que aborrecía pero que, para mi sufrimiento, era muy del agrado de la novieta que tenía por entonces. Como comprenderán, con apenas catorce o quince años la peli me importaba un carajo; mi objetivo era disfrutar de la compañía, a quien hace poco le recordé la anécdota. Ya ha llovido desde entonces. Y yo me he ido encogiendo y coleccionando canas y achaques, que para algo uno cumple años (menos mal). Pero la memoria sigue viva, activa y, aunque algo remolona, siempre dispuesta a regalarnos imágenes que nos arrancan una media sonrisa. Ya saben que es caprichosa pero sobre todo selectiva y que tiende, tendemos, a arrinconar las zonas oscuras de nuestro pasado, que en mi caso son unas cuantas.

Los siguientes recuerdos son más borrosos: se limitan a las noches de copas y buena música en directo que nos regalaba, sobre todo en invierno, como un oasis de diversión, el bar situado en su frontal, que regentaba ese curioso holandés, Eric-Jan, que gustaba de tocar el piano descalzo y con una energía que a mí me recordaba a una horda de vikingos recién desembarcados y ávidos de rapiña. Impagables noches, sí señor. Ahora, la cabezonería y el buen hacer de Pedro Matutes Barceló ‘amenaza’ con regalarnos más recuerdos. No sé de qué tipo, pero ya es de agradecer que la ciudad, la isla, haya recuperado un edificio tan emblemático. Justo cuando nos hemos quedado sin Club Náutico, justo cuando los comercios tradicionales siguen cerrando con una cadencia desesperante para que abran en su lugar las mismas tiendas que salpican las calles de cualquier ciudad de cualquier país de este Occidente monocromo y capitalista hasta el jodido exceso.

Repito, no sé qué recuerdos nos dejará esta nueva etapa del Teatro Pereyra. Dependerá en gran medida de la propiedad. Pero por el momento ya he podido desayunar en su vieja terraza a un precio razonable. Y disfrutar de su maravillosa arquitectura y de los innumerables detalles recuperados de otra época que regala en cada rincón.

