Si se encuentra entre los desafortunados que son blanco de los mosquitos, estos son tiempos difíciles para usted. Noches sin dormir, cenas en la terraza arruinadas por picaduras dolorosas, con hinchazón y picores adheridos. ¿Quiere ahuyentar a los mosquitos? Quizá exista un remedio, muy natural y además a coste cero. Esto es lo que han descubierto investigadores de Virginia Tech, una prestigiosa universidad estadounidense.

Que los mosquitos eligen a quién picar es algo bien sabido a estas alturas. Algunos los atraen irresistiblemente, mientras que otros pueden dormir tranquilos. Lo que determina la preferencia es nuestro olor corporal. Así es. Los mosquitos nos eligen guiados por el olor que desprendemos.

Pero, ¿qué olor les atrae irresistiblemente? Se está investigando mucho en este campo porque identificar el olor atractivo significa también crear el repelente más adecuado. Parece que lo que les atrae irresistiblemente son dos sustancias derivadas de ciertos lípidos de la piel, el decanal y el undecanal, compuestos químicos a base de carbono. En resumen, los mosquitos nos encuentran con sus narices. Es nuestro olfato el que les impulsa y escapar de ellos parece una hazaña casi imposible, sobre todo si estamos muy "hambrientos". Las investigaciones han demostrado que un mosquito hambriento puede detectar a su presa incluso a 60 metros de distancia. Disponer de esta información es muy importante para desarrollar repelentes eficaces.

Porque los mosquitos no sólo son molestos, también pueden transmitir enfermedades, como ocurre en el Sur. Aquí, las picaduras no acaban con un molesto picor, sino que pueden ser portadoras de malaria, fiebre amarilla u otras enfermedades similares. Por eso, mantener alejados a los mosquitos no es sólo cuestión de noches sin dormir y cenas arruinadas.

Pero, ¿qué descubrieron los investigadores de Virginia Tech? Que lavarnos con ciertos jabones altera nuestro olor y podría confundir a los mosquitos para que no nos encuentren. En resumen, la lucha es cuestión de olfato. Cada uno de nosotros tiene su propio perfil olfativo, determinado por nuestros genes, pero también por lo que comemos, el entorno en el que vivimos y las actividades que realizamos a diario. Nuestro perfil olfativo nos hace presa o no de los mosquitos. Pero podemos modificarlo. Los repelentes tienen esta función.

Incluso los jabones con los que nos lavamos tienen un aroma que, mezclado con el de nuestro cuerpo, crea un nuevo perfil olfativo que puede hacernos más o menos atractivos. Entre las distintas fragancias, los investigadores han identificado el coco como la más eficaz para ahuyentar a los mosquitos. Pero, cuidado, no funciona con todo el mundo. También depende de la combinación con nuestro olor corporal. No obstante, no hay que dejar de probarlo. Gratis y completamente natural. Como mínimo, nos habremos dado una ducha extra.