¿Cuál es el secreto de belleza de las famosas? Pues en muchas ocasiones es algo más sencillo de lo que nos creemos. Y sí, algunas veces ese secreto tiene más que ver con pasar por el quirófano que con llevar una vida saludable, pero no siempre es así. La diseñadora Vicky Martín Berrocal, muy activa últimamente a través, ha decidido compartir su secreto de belleza mejor guardado. Es más, confirma a sus seguidoras que "lo vais a notar".

Rutina

Pues el secreto de Vicky Martín Berrocal está relacionado con una rutina que sigue siempre después de comer y cenar. "Me tomo una infusión, yo tomo té chai, pero podéis tomar lo que queráis. Y si no os gusta el té o las infusiones, podéis tomar agua caliente con limón, lo vais a notar", explica la diseñadora en una publicación de Instagram.

Por intentarlo no se pierde nada.