Vicky Martín Berrocal está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida con la publicación de su libro 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', unas reflexiones que la diseñadora de moda ha vertido en páginas para llenar el corazón de todos sus seguidores.

Este mediodía, la modelo ha acudido a 'El programa de Ana Rosa' para promocionarlo y lo cierto es que "estoy muy contenta" aunque sí que nos ha desvelado que "cuando vuelcas tu vida en un libro se remueven cosas". Ahora, que ya ha visto el resultado y que toda su familia ha podido leerlo, solo espera que les guste a todos sus seguidores y puedan disfrutar de sus reflexiones tanto como ella.

Si hay algo que ha causado mucha controversia es la confesión que ha hecho en sus páginas, asegurando que su gran amor es Joao Viegas. Una afirmación que ella misma nos ha explicado, dejando claro que no "se puede comparar el amor a los 20 que el amor a los 50, no hay manera de compararlo. ¿Qué Manuel es el hombre más importante de mi vida? Me casé con él, he tenido una hija, a día de hoy es mi amigo, lo quiero y de eso nadie tiene duda, ¿no?".

Eso sí, Vicky nos aseguraba que su última historia de amor la ha vivido desde la experiencia de los años: "Joao ha sido un hombre que me enseñó el amor de otra manera, de una forma más sana. No sé, lo viví de otra forma o sería que no sabía gestionar el amor, que lo cuento en el libro, que probablemente no eran los hombres sino yo que no supe gestionar y no supe de donde venía".

Inevitablemente, le hemos preguntado por el reencuentro y la reconciliación entre Manuel Benítez y Manuel Díaz 'El Cordobés' y como no podía ser de otra manera, ha asegurado que "mi vida no tendría ningún sentido, no sería igual de cómoda, de feliz si realmente ellos no estuvieran bien y hoy, por supuesto, esto de Manuel es mucho mejor para todos. Principalmente no por mí, por él, porque hoy es un hombre completo. A él le faltaba eso y yo creo que son 54 años, y se lo merecía".

Tal y como ella misma ha comentado en más de una ocasión, su padre intentó que el diestro reconociera y se reconciliara con su hijo durante muchos años de su vida... algo que no consiguió y que ahora, Vicky disfruta apasionadamente: "Yo feliz, la más feliz, yo lo llevo viviendo en mis carnes desde que era chica. He vivido esta historia".

En cuanto a si su hija Alba entablará relación con su abuelo: "Bueno, igual que la ha cultivado con el padre, ¿no? ¿Por qué mi hija va a ser menos? ¿Se va a quedar mi hija sin su abuelo?". Y terminaba deshaciendo en halagos hablando de Mari Ángeles, mujer de Benítez: "Tiene un abuelo maravilloso, es un hombre fantástico. La mujer es maravillosa, Mari Ángeles es un ángel efectivamente y estoy muy contenta de que haya hecho tanto por esta historia".