Hernán 'Petazetaz', el tiktoker acusado de violar a menores: "Me gustaría atragantarte y que duermas, te voy a dar hasta hacerte llorar"

Ellos eran famosos. Tenían más de 400.000 seguidores en TikTok. Ellas eran menores y casi todas muy vulnerables, de familias rotas. Con un padre en la cárcel o con discapacidad. Nueve jóvenes han denunciado a los 'Petazetaz', dos influencers de éxito, por diferentes agresiones sexuales, entre ellas cinco violaciones. El sumario de la operación Network revela el modus operandi del mayor de los acusados, Hernán, de 34 años, que daba drogas a las menores antes de forzarlas a tener sexo con él.

Una de sus víctimas, una niña de 13 años, lo contó así ante la policía: "me dijo: a mí lo que me gusta es darles drogas a las chicas y consumir con ellas, así se folla mejor".

Quince años mayor

Hernan llevaba la voz cantante en el dúo de los Petazetaz. Tiene 13 años más que su compañero Iván, también acusado de una violación, y entre quince y veinte años más que las chicas que lo han denunciado. Sus declaraciones ante la policía lo sitúan como el más agresivo de los dos.

Otra de las menores de edad que acudió a su piso, en el barrio madrileño de Vallecas, relató que en agosto de 2023 Hernán le ofreció drogas y un líquido transparente, que él llamaba chorry (GHB, éxtasis líquido). Luego, le dijo: "qué buena estás, qué tetas tienes. Me gustaría atragantarte y que duermas. Te voy a dar hasta hacerte llorar".

Diferentes drogas halladas por la policía en el piso donde se produjeron las agresiones. / Prensa Ibérica

La joven, que tenía 17 años, había acudido al piso de los influencers a ver a dos amigas. En su denuncia afirma que el hombre le tocó el estómago y las piernas en la zona de los muslos. Entonces, ella se negó a tener sexo con él y se metió en otra habitación con sus dos amigas.

Una menor de edad se negó a tener sexo con él y se refugió en otra habitación con dos amigas. Entonces, Hernán entró allí desnudo y con una máscara en la cara. Se acercó y empezó a mover el pene hacia ella. Le enseñó un satisfyer y le dijo: "te lo voy a meter, verás que te lo vas a pasar bien"

Según su denuncia, Hernán entró allí desnudo y con una máscara en la cara. Se acercó a ella y empezó a "mover el pene hacia mí". Su amiga consiguió echarlo de la habitación, pero el mayor de los 'Petazetaz' volvió poco después con varios juguetes sexuales como un Satisfyer y le insistió: "te lo voy a meter, verás que te lo vas a pasar bien". La menor de edad afirma en su denuncia que pasó "mucho miedo" y que llegó a temer por su integridad física. "Pensé que me iba a forzar, yo estaba totalmente indefensa". Después de ser expulsado dos veces de la habitación, el influencer se quedó dormido en el salón.

Peor aún fue lo que vivió otra de las menores de edad que ha denunciado al líder de los 'Petazetaz'. Tenía 16 años cuando fue a su casa porque ambos tenían una amiga común. "Me ofreció chorry, éxtasis líquido, lo tomamos con Coca Cola. Nunca lo había probado. Al principio, no sentí gran cosa, pero luego fuimos hacia la estación de Príncipe Pío donde estaban mis amigos y estuvimos bebiendo en un parque", declaró ante la policía.

"Esto mejor no se lo digas a nadie"

Poco después, la droga empezó a hacerle efecto, se notó "algo excitada" y que "no controlaba bien mi cuerpo". Luego se sintió muy mareada, cada vez peor. Entonces apareció Hernán. "Le dije que no me encontraba bien y me dijo que fuéramos a otro sitio, me apartó de mis amigos. Cuando nos quedamos solos, se sacó el pene y me dijo que se lo chupara. Accedí, no sé muy bien por qué, yo no quería, intenté parar, pero me agarró la parte de atrás de la cabeza, me provocaba arcadas, no podía respirar".

Finalmente, Hernán la puso cara a la pared y la penetró por detrás y sin preservativo. Cuando terminó, le dijo: "Esto mejor no se lo digas a nadie". Ella volvió con sus amigos, que cuando vieron en las condiciones en que regresaba, intentaron agredir a Hernán, que salió corriendo de la zona.

Los policías incluyen en el expediente que la joven rompe a llorar cuando recuerda la violación y tienen que parar su declaración durante diez minutos hasta que puede añadir que "se aprovechó de mi situación para obligarme a hacerle una felación, me hizo mucho daño y me agobió, me penetró sin que yo quisiera y sin preservativo".

Hernán tenía varias cámaras de grabación instaladas en su piso. Se mostraba orgulloso de grabar vídeos pornográficos con algunas menores. En uno de los audios incluidos en el sumario se le oye decir: "yo paso vídeos fornicando si queréis, ¿eh? A mí no me importa ver cómo destrozo a una mujer por detrás, aaah. Soy un depredador”.

Un tatuaje y la bandera de España

Uno de los vídeos que repartió entre algunas personas, en el que se ve a una menor de edad (luego se sabría que tiene 15 años) haciéndole una felación, está incluido en el sumario del caso. La policía identifica a Hernán por varios rasgos físicos, además de un tatuaje en la zona del pubis con la inscripción "Chorry time" y una pulsera con la bandera de España en la muñeca.

Dos chicas que querían ser influencers como los 'Petazetaz' y llegaron a vivir en su piso durante varios meses fueron las que pusieron la primera denuncia contra él, el pasado mes de diciembre, por dar droga y obligar a tener sexo a menores de edad. La UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional inició su investigación y detuvo a los 'Petazetaz' en enero.

Un tipo famoso

Alfredo Arrién, abogado del despacho Paredes y Asociados, que representa a seis de las víctimas que han denunciado a los 'Petazetaz', asegura que pudieron empezar a actuar como agresores desde el verano de 2022.

"Todas las víctimas responden al patrón de personas muy vulnerables. Menores, gente con discapacidad física o psíquica, chicas que habían sufrido malos tratos de sus padres o de sus novios. Hernán se basaba en que era un tipo famoso y en que ellas lo veían desde una posición de admiración", explica. Entre los denunciantes también hay un chico, con discapacidad, que habría sufrido vejaciones por parte de los 'Petazetaz' (le metieron una bengala por el ano) pero sin fines sexuales, sino de humillación.

Contactado por este medio para dar su versión, el abogado de Hernán declinó la oferta. En la casa del acusado, en el barrio de Vallecas, los policías encontraron diferentes tipos de drogas, desde MDMA hasta ketamina pasando por cocaína y cannabis. También, restos de sildenafilo (el principio de la viagra) y dapoxetina (para combatir la eyaculación precoz).

Tras ser detenidos, los 'Petazetaz' quedaron en libertad. El próximo 21 de mayo tienen que declarar en el juzgado número 21 de Madrid que investiga el caso como acusados por varios delitos de agresión sexual, exhibicionismo, contra la salud pública y pornografía infantil.