La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, titulado 'La felicidad ni tiene talla ni tiene edad', que lanzó el pasado 1 de marzo. La invitada, feliz al comentar que ya va por la segunda edición, ha explicado que el objetivo es visibilizar la dimensión emocional del problema del sobrepeso y dar las claves para concienciar a las mujeres de lo únicas y maravillosas que son.

La diseñadora ha contado su propia experiencia: "He vivido con miedo siempre", ha confesado, mostrando en la entrevista su lado más vulnerable. Se ha ido hasta sus recuerdos de niñez para contra su trauma con el salto del potro, la comba o tirarse de cabeza a la piscina. "Me creé como un caparazón", ha comentado, al explicar que, pese a mostrarse como "una mujer valiente", tenía fisuras por las que entraba el dolor. "Y a todas nos pasa lo mismo", ha añadido.

sobre el canon de belleza ha confesado que "yo no he llorado por una talla, he llorado con la 46 y también con la 40, no era una cuestión de mi cuerpo sino de algo que te inculcaban y he limitado mi vida por eso”. Por eso, ha lanzado un mensaje de alerta por lo mal que lo pasa la gente que tiene kilos de más: "Al final te da miedo salir a la calle". Y ha querido mandar un consejo a quienes buscan la perfección: "Lo que tienes que hacer es vivir la vida".

"Dices en el libro que con 14 años te buscaban un vestido para Nochevieja y en la tienda le dijeron a tu madre que no había nada para ti", le comentaba Pablo Motos. “A mí la cara de esa señora no se me ha olvidado todavía, eso duele, hace pupa”. “Parece que tienes que ser perfecta, la mejor madre, hija, profesional… ¡Anda hombre!, lo que hay que hacer es vivir la vida”, contestaba.

La diseñadora engordó 18 kg y su propósito para 2021 fue despojarse de ellos y comenzar una rutina y un estilo de vida saludable. Lo consiguió, los perdió en 6 meses y asegura que este cambio se mantendrá en el tiempo.

La diseñadora utilizó las redes sociales para mostrar su cambio físico en tiempo real. Mediante sus Stories se desahogaba y explicaba los pasos que daba para conseguir su objetivo.

Lo primero que hizo fue ponerse en manos de una entrenadora personal, Cristina Díaz, con la que ha tomado la iniciativa de invitar a sus followers más rápidos a ser partícipes de sus esfuerzos invitándolos a "entrenar, sufrir y sudar con Vicky", donde confesaba con el tiempo cómo iba sintiéndose mejor, más fuerte, más ligera y más tonificada.

La dieta de la diseñadora no fue restrictiva sino que se fundamentó en tener una alimentación más saludable, más rica en frutas y verduras y con varias comidas diarias.