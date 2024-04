Ortega Cano sentencia a Gloria Camila tras anunciar su embarazo: "Cuando hay niños es mucho más bonita"

Después de su sonado divorcio con Ana María Aldón, José Ortega Cano permanece alejado de los medios de comunicación llevando una vida tranquila en compañía de los suyos y sin protagonizar ninguna polémica. Sin embargo, de vez en cuando reaparece ante las cámaras y confiesa como se encuentra en este año tan tranquilo para él.

Este viernes el torero desvelaba el balance que hace del 2023 y lo cierto es que no puede ser más positivo: "Estoy fenomenal físicamente, con la familia todo es un ambiente muy bonito y muy bien, fenomenal" y pedía al próximo año "seguir mejorando".

El torero bromeaba con los años que ha cumplido y nos aseguraba que está en plena forma: "me hicieron salir los 70 años. Me parecía que eran muchos años, pero ahora no, ahora ya estoy sumamente mentalizado".

En cuanto a las fiestas navideñas, el diestro nos comentaba que han ido "muy bien, muy bien, muy bonitas" ya que "cuando hay niños así de corta edad, pues siempre es mucho más bonita, ¿no? Con los niños y con las felicitaciones y con los juguetes y demás".

Por último, le preguntábamos sobre cómo ve a su hija Gloria Camila en su faceta de colaboradora de televisión y nos aseguraba que "Gloria es una chica que todo lo que se pone le sale bien, le sale bonito. Es una niña que encaja muy bien con la gente de la calle. Y bueno, pues siempre es una chica que además está estudiando derecho y estoy muy contento con ella y con todos mis hijos".

Gloria Camila protagoniza la inocentada más viral

El 28 de diciembre es el día de las inocentadas y las bromas por antonomasia. Y no son pocos los rostros conocidos que aprovechan la ocasión para dejar a sus seguidores sin palabras con las revelaciones más sorprendentes. El mejor ejemplo este año, Gloria Camila, que a primera hora no dudaba en anunciar que estaba embarazada de su primer hijo junto a su pareja David García, con el que lleva cuatro años de feliz relación.

"Tras muchos rumores, hoy hemos sentido la necesidad de contaros lo que lleváis tiempo preguntándonos* David y yo por fin podemos confirmaros que estamos esperando un bebé!!! Estamos ilusionados y con ganas de disfrutar de esta nueva etapa que comenzamos juntos" escribía, explicando la razón por la que supuestamente habían elegido una fecha tan 'señalada' para hacerlo público: "Sabemos que siendo el día que es, el día de los inocentes muchos diréis que es broma y es por eso que decidimos hacerlo oficial hoy, para que los que quieran creerlo y acompañarnos en este camino lo hagan, y los que no, les dejamos con su propia opinión".

"Gracias a todas aquellas personas que sabiéndolo han sabido guardarnos el secreto y nos han dado todo su amor. Gracias David, vas a ser un papi estupendo" añadía, terminando su inesperado anuncio de embarazo deseando a todos "feliz día de los Inocentes".

Lejos de captar la ironía, el supuesto embarazo de Gloria se convirtió en viral en pocos minutos, recibiendo un aluvión de comentarios y mensajes de enhorabuena que hicieron que la hija de Ortega Cano aclarase en un storie que se trataba de una inocentada, ya que aunque en un futuro sí le gustaría ser madre, no es algo que entre en sus planes a corto plazo.

Broma que se vuelve en su contra

Una broma que se ha vuelto en su contra, ya que muchos han criticado que haya 'engañado' a sus seguidores con una noticia tan importante como su futura maternidad. Algo que Gloria se ha tomado con mucho sentido del humor y así lo ha explicado ante los micrófonos de Europa Press: "Feliz día de los Inocentes. Es una inocentada. De momento no estoy embarazada. Lo hice por el día... pero luego dije feliz día de los Inocentes" ha apuntado entre risas.

"No lo hice por ningún motivo, el motivo es que como habéis dicho todo el rato que estaba embarazada, pues he dicho, hoy que es el día de la bromas voy a decirlo, pero obviamente cuando lo esté lo anunciaré" ha añadido, dejando claro que por el momento no tiene ganas de convertirse en madre.

"A ver si todo el mundo puede bromear y yo no. Ojalá el año que viene la gente no tenga la piel tan fina y se lo tomen con humor, que por eso es el día de los Inocentes. Yo paso total" ha zanjado la polémica.