El cantante David Bustamante sorprendía a todos hace poco más de una semana con una actuación en la primera gala de la temporada 11 de 'Tu cara me suena', presentada por Manel Fuentes y que tiene como jurado a Lolita, Carlos Latre, Chenoa y Ángel Llàcer. Una gala que destacó por la actuación de Raquel Sánchez Silva imitando la 'Zorra' de Nebulossa, el grupo que va a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión 2024 el próximo 11 de mayo.

El regreso de David Bustamante al plató que lo hizo saltar a la fama (donde se desarrolla 'Tu cara me suena' también se rodó Operación Triunfo), después de 23 años, fue un momento especialmente emotivo, así como su reencuentro con Chenoa que conmovió a todos los presentes. El cantante apareció caracterizado como Manuel Turizo, con el pelo rubio y un estilo latino, para cantar 'El Merengue'. Àngel Llàcer, presidente del jurado y su profesor en la academia, le dedicó unas bonitas palabras al terminar la actuación: “Eres un regalo para este programa”.

A pesar de que fue una buena interpretación, no ganó en la primera gala, pero sí resultó el vencedor en la segunda, con su interpretación de Nino Bravo.

David Bustamante cambia de profesión

El ex triunfito ha realizado recientemente una exclusiva que ha dejado a todos muy sorprendidos, de hecho en las redes sociales nadie da crédito a lo queha afirmado y creen que se trata de una noticia fake (falsa).

En una entrevista en el videopodcast de la productora Somoskapra, David Bustamante ha asegurado que en la próxima edición de Operación Triunfo (OT) que actualmente se emite en Prime Vídeo y que está siendo presentado por Chenoa, será profesor de canto de los concursantes.

En la entrevista que le han realizado en Somoskapra asegura: "Estoy muy contento con este cambio, y así podré ayudar a los chicos y chicas de la misma forma que me ayudaron a mí. Es como cerrar un círculo".

Este vídeo en el que Bustamante explica su nueva profesión para la próxima edición de OT ha recibido muchísimos comentarios y no todos: positivos: "Pues no lo veré entonces, porque me carga muchísimo este tío", "Quiso decir profesor de llanto...", "Sí, claro, y yo soy el papa"... con algunos de los comentarios que ha recibido.