Operación Triunfo es un programa de televisión cuyo objetivo principal es descubrir y formar nuevos talentos en el mundo de la música. El programa se inició en España en 2001 y fue un éxito rotundo, alargándose durante varias temporadas más.

Durante el programa, un grupo de concursantes viven juntos y compiten entre ellos. Cada semana, los concursantes deben demostrar su talento en una actuación en directo, y el público es el encargado de votar por su favorito. Los concursantes más débiles son eliminados semana tras semana, hasta que solo queda un ganador.

El programa ha sido el lanzamiento de carrera de muchos artistas exitosos en España y en otros países de habla hispana. Algunos de los artistas más destacados que han surgido de Operación Triunfo incluyen al citado David Bisbal, pero también Aitana o Amaia Romero.

La cantante Gisela ha reconocido en una entrevista para la televisión catalana y que ha recogido Socialité, que, tal y como muchos sospecharon en aquel momento, entre ella y su compañero de programa, David Bustamante, hubo algo más que una amistad.

Gisela ha explicado sin pelos en la lengua que entre ellos hubo una relación que incluso se mantuvo tras la salida de la academia. La cantante ha llegado incluso a bromear con la idea de hacer ella también una canción con Bizarrap a lo Shakira: "No es que haya reproches, pero siempre hay cositas que explicar...".

Gisela no lo ha reconocido abiertamente, pero tampoco ha negado que entre ella y Bustamante hubieran existido relaciones sexuales dentro de la academia: "Esas cosas yo no las voy a decir". La cantante le ha explicado a los entrevistadores la razón por la que tanto ella como Bustamante decidieron mantener en secreto su relación: "Queríamos que se nos conociera y se hablara de nosotros por nuestra profesión, no por otros asuntos".

Operación Triunfo también es conocido por su estilo único y su atmósfera acogedora y familiar. Los concursantes son a menudo vistos como una familia unida y los espectadores sienten una conexión emocional con ellos a lo largo del programa. Además, el programa ha sido el hogar de muchos momentos memorables y épicos, incluyendo actuaciones emocionantes, discursos emotivos y actuaciones en directo conmovedoras.

Pero el programa también guarda sus secretos y Chenoa ha desvelado uno de ellos, 23 años después de que ocurriera. Contaba Chenoa en el podcast "La pija y la quinqui" que a ella le gustaba leer el periódico por las mañanas. El programa le facilitaba el periódico, pero la cantante se dio cuenta de que faltaban partes del periódico que habían sido recortadas. "Primero era un trozo, después media página y acabaron incluso quitando páginas completas", explicó.

Un día, cuando Chenoa fue a coger el periódico, se dio cuenta de que estaba completo. "Se habían olvidado de recortar las páginas", explicó, señalando que, en un determinado momento, llegó a ver una información "donde nos ponían a caldo". En ese momento, los trabajadores del programa fueron a su encuentro y le quitaron el periódico. "Les dije que no iba a decir nada, ni siquiera a mis compañeros porque no les iba a venir bien saberlo", destacó. Ahora, 23 años después, conocen el secreto.