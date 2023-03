Ser famoso es, en muchas ocasiones, sinónimo de estar en primer línea de fuego en las redes sociales. Y eso, tristemente, es sinónimo de recibir feroces críticas. Esto es lo que le ha pasado a Chenoa, tras su paso por El Hormiguero, a la que muchos han criticado porque "algo le pasaba en la cara".

El asunto salió a la palestra en el programa radiofónico "Cuerpos especiales", que presentan Iggy Rubín y Eva Soriano en Europa FM. "Fuiste a El Hormiguero y había personas que en redes preguntaban qué te había pasado en la cara", comenzaron diciéndole los entrevistadores.

La cantante no dudó en responder con dureza. "Salí en Operación Triunfo 1 con 26 años, tengo 47. 22 años es lo que me ha pasado", zanjó la artista, que abundó en su razonamiento. "He envejecido, qué putada", dijo en claro tono sarcástico.

Chenoa siguió explayándose sobre el asunto. "He adelgazado como 10 kilos en dos años. Vamos a dejar de meternos con la gente y ver cómo evolucionamos. Y que si no te gusta, no pasa nada y si te has operado, tampoco", clausuró.

Chenoa es el nombre artístico de María Laura Corradini Falomir, una artista nacida en Mar del Plata, Argentina, donde creció hasta que a los 8 años su familia se trasladó a Mallorca. Saltó a la fama en la primera edición de "Operación triunfo".

Pero eso no es todo, Chenoa se convirtió en una artista de renombre tras su paso por OT1. La cantante ha compartido el lado más amable de reality que cambió la historia de la televisión en este país y catapultó a artistas que ahora son primeras espadas de la música en nuestro país y auténticos referentes fuera de nuestras fronteras. "Chenoa ha compartido las dificultades con las que se encontró tras su salida de la Academia. “¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto?”, reflexiona la artista en palabras a El País, asegurando que tiene “muy claro por qué quedé cuarta”. “Nunca fui nominada, tan mal no lo hice”, recuerda antes de expresar que fue víctima de muchos “micromachismos” durante su participación. “Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época. Volvemos a lo mismo, creo que llegué demasiado pronto. Pero doy gracias. Este carácter te ayuda a salir sana y salva de muchas cosas y situaciones muy chungas delante de un varón”, declara la cantante, que cree que “entonces se daban por hechas muchas cosas con las mujeres que yo no daba”.

‘Socialité’ ha hablado en exclusiva con los que fueron compañeros de Chenoa en ‘Operación Triunfo’. Tras las declaraciones que hizo Chenoa, los focos se pusieron sobre la cantante y sus excompañeros han dejado ver que no están nada de acuerdo con su actitud.

Sus compañeros no dan crédito ante las declaraciones de la cantante y consideran que es un feo hacia Bustamante, Rosa y Bisbal: ‘’Eso para mí es tontería, porque como no ha pasado…Perder el tiempo. Eso no va conmigo’’, recalca Nuria Fergó.

Nuria Fergó, también ha querido destacar lo feo que está que Chenoa juzgue así al público que le dio la fama porque ‘’gracias a vosotros y a todo el público seguimos vivos’’.

Para Javián: ‘’Chenoa es Chenoa porque fue la novia de Bisbal, porque fue lo que pasó’’, ‘’Si Chenoa hubiera entrado ahora, seguiría ganando Rosa’’, opina el compañero de la cantante.

‘’Obviamente fuimos importantes y fuimos icono y marcamos un antes y un después (…), pero vivir del pasado no, OT pasó, no se puede quedar uno anclado’’, explicaba la ex concursante Geno. No obstante, la popia cantante estalló en Twitter contra el programa de Telecinco por haber sacado de contexto sus palabras, algo de lo que han acusado al espacio presentado por María Patiño: "Ya está bien!! Que queréis conseguir? Porque sacáis fuera de contexto lo que nos habéis preguntado por teléfono? Hasta los cojones!! Dejen en paz a @Chenoa y para los que nos intentáis echar a pelear lo tenéis muy chungo!!!"