Belén Esteban se va de España

Tras el fin de Sálvame son muchos los colaboradores de ese programa que desde entonces no tienen tanto trabajo. Uno de ellos es Belén Esteban, aunque bien es cierto que la de Paracuellos dispone de más fuentes de ingreso que algunos de sus compañeros, sobre todo gracias a su empresa de alimentación 'Sabores de la Esteban'.

De hecho, Belén Esteban ha presentado este jueves 25 de abril, en el Museo Chicote de Madrid, la nueva campaña de su gazpacho y salmorejo. Algo súper especial para la colaboradora de televisión que le hace estar "muy contenta".

Rumores de que su empresa no va bien

A pesar de las noticias que ha habido en los últimos meses sobre lo mal que iría su empresa 'Sabores la Esteban', a esta solo le molesta este tipo de informaciones "por los trabajadores, que pensarán 'me echan a la calle', solo por eso".

Tras haber comentado públicamente que envió a Casa Real su gazpacho, le hemos preguntado si supo finalmente si lo probaron o no y nos contestaba que "puede ser, no lo sé"... dejando claro que "me haría ilusión, pero igual la reina que una señora de su casa, lo que quiero es que la gente lo compre y le guste".

Lo que ha querido aclarar es que no va a dejar la televisión: "Yo no lo voy a dejar, vende más decir que Belén está arruinada y sin trabajo, que a Belén le va bien la vida" y ha asegurado que "estoy feliz".

También ha hablado de su ámbito más personal, sobre ese posible enlace matrimonial con su marido: "Dejadme tranquilita un poco, Miguel si quiere, pero yo estoy perezosa, pero este año no que tengo muchos proyectos".

Y muy feliz debe estar con su marido, Miguel, ya que la pareja ha decidido salir de España para descansar unos días lejos de los periodistas. La de Paracuellos ha subido a sus redes sociales imágenes de ambos muy contentos en París, la ciudad de amor.