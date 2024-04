Saltan las alarmas por lo que se ha escuchado decir a Ángel Cristo en 'Supervivientes': "Por favor, que se ha oído"

Tras más de un mes viviendo en situaciones extremas en las que el hambre y la mala relación con sus compañeros le están haciendo el concurso muy duro, Ángel Cristo ha visto la luz gracias a la visita de Ana. Su pareja llegó a Honduras dispuesta a cantarle las cuarenta a los concursantes con los que su novio vive enfrentando, pero también, para darle mucha fuerza y amor al hijo de Bárbara Rey.

Ana pudo reencontrarse con Ángel en un romántico momento en el que ninguno de los dos pudo dejar de llorar, abrazarse y comerse a besos. Después de la prueba de pre-líder cuando el concursante fue trasladado a otra ubicación con la escusa de que tenía que participar en una prueba individual. Con los ojos tapados, el concursante tuvo que responder a varias preguntas y tras acercarlas todas, pudo descubrir que delante de él se encontraba su novia.

"¡Te amo tanto cielo, estoy tan orgullosa de ti!", le dijo ella al verle. "Todo está bien, las niñas están bien. Están preciosas y orgullosísimas de ti".

"Es muy importante para mí. No lo puedo explicar, tendríamos que hacer otro programa", dijo Ángel sobre que significa para él Ana. "He tardado muchos años en sentir el amor de verdad. No lo había sentido nunca. Uno no lo sabe hasta que ocurre y ahora que tengo a Ana sé que no había estado enamorado antes."

"Ya le he dicho muchas veces. Ella sabe que yo me quiero casar con ella y pasar el resto de mi vida a su lado, ver crecer a las niñas y tener muchos gatos, de todo. Nunca me he separado de ella. Desde hace un año no nos hemos separado ni un solo día", confesó el hijo de Bárbara Rey.

Tras la emisión del reencuentro y después de una pausa publicitaria, Carlos Sobera volvía a conectar con Ángel y Ana sin que ellos se diesen cuenta. Y fue precisamente en esa conexión cuando se escuchó a Ángel decir. "No sé si dormirás conmigo en la playa. Pero bueno, no sé. Yo espero que… Hay muchas cosas que tengo que contarte. Han pasado cosas, no te imaginas..."