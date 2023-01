A veces ocurre que, después de unos cuantos lavados, sale un olor a podrido del lavavajillas. Esto también se transfiere a platos y vasos y no es agradable. ¿Qué significa que el https://www.lne.es/vida-y-estilo/decoracion/2022/12/28/polvo-lidl-desengrasa-panos-cocina-80391286.htmlhuela? ¿Cómo hacer que el lavavajillas huela? He aquí los remedios baratos para hacerlo.

Seguro que te ha pasado alguna vez que abres la puerta del lavavajillas y te encuentras con un mal olor. Algo que huele a huevo podrido, como si un ratón muerto se hubiera metido en la colada. Con el resultado de que nos parece que ese olor desagradable también se ha transferido a los platos y vasos lavados.

Ahora, pues, que nos toca lidiar con invitados en comidas y cenas de estas fiestas, no es precisamente lo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener que comprar pastillas y detergentes para ahorrar dinero y eliminar las molestias? He aquí los remedios.

Ingredientes sencillos que tenemos en casa pueden eliminar el problema de inmediato

En primer lugar, debemos preguntarnos por qué huele el lavavajillas. Las respuestas podrían ser diferentes, pero básicamente debería depender de una causa muy específica. A saber, debido a los residuos de alimentos. Que no pueden verse a simple vista, en el sentido de que no son fáciles de alcanzar. Es el residuo que entra en las juntas, que se pega a los cables, que se acumula alrededor de las juntas. De ahí, poco a poco, viene ese olor desagradable que nos invade. En resumen, no es el tiempo el que está cambiando, como pensaban nuestros abuelos. Como siempre, nuestra despensa acude en nuestra ayuda para resolver el problema. Así que, esto es lo que hay que hacer para deshacerse del mal olor del lavavajillas. De hecho, basta con utilizar, por ejemplo, bicarbonato sódico, limón o vinagre. Veamos cómo utilizarlos.

Con el bicarbonato de sodio, no es necesario hacer grandes esfuerzos.

Que el bicarbonato de sodio es versátil es algo universalmente conocido. Por ejemplo, para nuestro bienestar, debemos beberlo después de comer y cenar con agua y sal. En el caso del lavavajillas, el bicarbonato se utiliza así. Simplemente echamos 50 gramos de bicarbonato en el lavavajillas. Entonces, tenemos que empezar un ciclo vacío.

También se puede verter bicarbonato sódico sobre la carga de platos y vasos para desengrasarlos durante el lavado. En resumen, hay al menos dos formas de higienizar nuestro lavavajillas. No sólo bicarbonato de sodio, como se ha mencionado. El limón también desempeña su papel y es útil para perfumar el lavavajillas.

El limón no sólo es útil en la cocina, aunque a veces lo utilicemos de forma equivocada, como cuando aliñamos el bresaola. En el caso del lavavajillas, basta con exprimir un poco de zumo de limón.

Luego sólo tenemos que verter el zumo en la cesta de la vajilla o donde tengamos los cubiertos. No es necesario cargar el lavavajillas. También puedes hacer el clásico ciclo de aspiración, para desengrasar y eliminar el mal olor.

Tercer remedio, utilizar otro alimento versátil que usamos para un poco de todo en casa. A saber, vinagre. Vertemos una botella de vinagre blanco en nuestro lavavajillas. Y luego ejecutarlo en un ciclo vacío. Además de eliminar los malos olores, el vinagre tiene la capacidad de higienizar y también de limpiar. Y el lavavajillas volverá a oler bien.