Las redes arden por el cambio de envase del Lorazepam: sobredosis sin querer

El Lorazepam es el ansiolítico más popular en España. De hecho, nuestro país se encuentra a la cabeza mundial de su consumo y se ha triplicado en los menores de 18 años en las últimas tres décadas.

Los hipnosedantes son un grupo perteneciente a los psicofármacos depresores del sistema nervioso central. El lorazepam (Orfidal) o el bromazepam (Lexatin) tienen efectos ansiolíticos. Otros tienen efectos hipnóticos, como es el caso del lormetazepam, y otros, son sedantes, relajantes musculares o anticonvulsivantes, como el diazepam (Valium).

La vocal de la sección farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Mercedes Arias, explica que desde la pandemia la venta de ansiolíticos y antidepresivos se ha incrementado de manera notable. Este tipo de medicación "alivia un problema en un momento determinado", asegura Arias, pero "genera dependencia y tolerancia. Cuando se utiliza de manera continuada, el organismo se hace dependiente y, cuando se suspende, se genera síndrome de abstinencia. Cada vez se necesitaría una dosis mayor del fármaco para tener el mismo efecto. Son medicamentos muy efectivos, pero hay que recordar que lo son a corto plazo, nunca a largo. Cuando los jóvenes dejan de consumirlos, notarán la mejoría".

Sobredosis por error

Una de las tantas consumidoras de Lorazepam que hay en España es una mujer de 77 años, que además padece alergia.

Su hijo ha encendido las redes sociales con un problema que ha tenido su progenitora al equivocarse de medicamento, lo que podría haber acabado en una sobredosis por error.

El hijo ha explicado en la red social X (antes Twitter) que su madre toma Lorazepam y Loratadina (antihistamínico). En su publicación muestra la imagen de los dos medicamentos de Cinfa, que son prácticamente iguales. Ambas cajas son blancas y rosas y la droga empieza por 'Lora'.

El hijo cuenta que su madre ha estado cinco días tomando el doble de dosir prescrita de Lorazepam y sin tomar la pastilla de la alergia al equivocarse de envase.

La solución ha sido pintar con un rotulador la palabra 'alergia' en la caja de la Loratadina, para no tener ningún otro susto. Y pide un cambio de diseño de los envases.

Esta publicación, que se ha hecho viral, tiene miles de respuestas, la amplia mayoría apoyándolo: "Cómo farmacéutico que soy, te doy totalmente la razón. Hay personal de marketing de laboratorios que piensan que están trabajando con cajas de cereales, con cambios de embalaje continuos y prácticamente iguales en medicinas que son peligrosas, sobre todo para las personas mayores", "Imagínate la situación que teníamos en algunos hospitales en los que las ampollas de suero fisiológico de 10ml eran prácticamente iguales a las de Cloruro Potásico (si te pongo 1 ampolla de fisiológico no te pasa nada, si es de potásico te vas al pozo)", "Es algo que muchos farmacéuticos ya pensábamos. La imagen de marca de los nuevos envases de Cinfa (cito a @CinfaSalud por si puede notificarlo) induce a confusión entre los distintos medicamentos. loratadina con lorazepam, sertralina con mirtazapina, etc etc."...