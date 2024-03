Romo, entrenador de la UD Ibiza: «Es nuestro peor momento, pero estamos a un partido del objetivo»

Guillermo Fernández Romo no pudo ocultar su decepción tras un partido en el que su equipo apenas generó peligro, a pesar de la trascendencia del choque y la posibilidad de poner cerco al liderato. «Mis sensaciones es que hemos estado muy lejos del gol», comenzó reconociendo el madrileño, antes de admitir que el Real Murcia dio «más sensación de peligro». «Es nuestro peor momento de la temporada y por contra estamos a un partido del objetivo, entonces la esperanza y la confianza es esa. Más allá de que hoy no nos vamos contentos de aquí porque no hemos hecho un buen partido», resumió el preparador celeste.

Sobre el partido, explicó que fue «trabado» y «con pocos remates a portería». «Un partido muy cerrado y por lo que respecta a nosotros, muy alejados del gol. Cuando no encontrábamos a Eugeni o los espacios que teníamos que encontrar, nos faltaba profundidad», añadió Romo, que aunque no tuvo ocasión de explicar el cambio de Soko, el mejor hasta ese momento, defendió que les «faltaba un poco de dinamismo para defender arriba». «Han generado ventaja con centrales abiertos y eso nos metía mucho en nuestro campo. Los partidos hay que ganarlos estando muy coral en todo. A ver estado más cerca del gol nos habría podido hacer llevarnos el partido», apunto.

Finalmente, reconoció que en relación a los últimos resultados «el estado de ánimo claro que siempre afecta», pero aseguró que «el equipo está preparado para ganar en cualquier lado».

«Sabemos cómo son las dinámicas, tiene que llegar el momento de cambiarla pero hay que cambiarla con fútbol, con juego y haciendo las cosas un poco mejor de lo que hemos hecho hoy. Pero el equipo es el que es, lleno de valores y de intención positiva. Los primeros que quieren ganar cada domingo y recortar puntos son ellos, pero todo lo que va pasando lo van determinando los rivales. Es una liga exigente, no nos vamos a engañar ahora que quedan 10 partidos y vamos a afrontarlos con trabajo», concluyó.