Romo, entrenador de la UD Ibiza: "No me importa lo que hace el Castellón, no sabía ni que jugaba mañana"

El entrenador de la UD Ibiza, Guillermo Fernández Romo, ha insistido este viernes en que no le preocupa lo que haga el CD Castellón, equipo con el que comparten liderato y con el que libran una estrecha batalla por el ascenso directo a Segunda División.

En la previa del encuentro que el equipo ibicenco disputará este domingo a domicilio frente al Linares Deportivo (12 horas), Fernández Romo ha asegurado únicamente "tendría sentido" ver el partido del Castellón, que juega el sábado a las 18 horas, "por el Mérida, que es el próximo rival" de los celestes. "No me importa ni miro lo que hace el Castellón, no sabía que jugaba mañana", ha afirmado Romo, que tras enterarse por los periodistas de que juega a las seis, ha indicado que les pilla en el autobús de camino a Linares.

Sobre el rival de los celestes este domingo en tierras jienenses, ha advertido de que se ha reforzado muy bien en el mercado invernal de fichajes: "Han tenido seis incorporaciones en invierno; cuando cambian tantas caras, los mismos no son. Los equipos tenemos la primera vuelta para ver en qué situación estamos, si ha habido falta de rendimiento en alguna posición y si hay que reforzarse, y ellos lo han hecho en todas las líneas. Con gente de nivel e importante, gente experta y con trayectoria. Ellos ya tenían una buena base y un buen equipo, pero en una situación que no es buena y eso hace que el partido sea más complicado".

En cuanto a las extraordinarias cifras de la UD Ibiza lejos de Can Misses, que como informó ayer Diario de Ibiza, es el mejor visitante del fútbol profesional en España, Romo ha explicado que asumen ese estatus con "responsabilidad y humildad", aunque sostiene que "durante la semana no es que le dé importancia a esa trayectoria porque a veces son casualidades". "No nos cambia jugar fuera o en casa. Muchas veces son casualidades. El primer año en Santander acabé la liga invicto en el Sardinero y en la siguiente (en Segunda) gané un partido. Muchas veces es el contexto, las circunstancias y las casualidades, pero lo único que intentamos es prepararnos bien y dar la mejor versión posible", ha subrayado el técnico madrileño, que ante las bajas de Eugeni y Tienza por acumulación de amarillas ha dejado caer que jugarán los otros dos mediocentros del equipo, Jesús Álvarez y Olabe.

"Por números te puedes hacer a la idea. Cuando tienes para elegir cuatro o cinco y te faltan dos o tres... He intentado darle la posibilidad a varios jugadores que pueden jugar en esa posición y vamos a ver cómo terminamos de encajar, pero, evidentemente, no hay que ir a Harvard esta semana para saberlo", ha señalado en este sentido.

Respecto a la sensible baja de Eugeni, que lo ha jugado todo aportando mucho fútbol al equipo, ha reconocido que aunque "no es preocupación" lo que siente ante su ausencia, le "gusta que estén todos porque es la manera más idónea" de afrontar cada jornada. "Ha jugado todos los partidos pero siempre es buen momento para ver a otros compañeros, que se incorporen a la rotación y demuestren que son buenos jugadores", ha concluido.