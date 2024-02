El estadio Can Misses acoge este domingo de carnaval un partido entre la UD Ibiza y el Atlético Sanluqueño (jornada 23), un equipo que, tal y como ha señalado este viernes Guillermo Fernández Romo, míster de los celestes, se ha reforzado en este mercado de invierno y su 14ª posición en la tabla de clasificación no es determinante teniendo en cuenta el gran nivel del grupo II de Primera RFEF. Así, no hay motivos para relajarse, y más cuando aún quedan 16 jornadas por delante.

«Las decisiones que tomemos no están condicionadas por si un rival va cuarto u octavo. Como bien hemos podido ver todas las semanas, durante los 22 partidos, el nivel de la Liga es muy igualado, exigente y dificultoso», ha subrayado Romo al ser preguntado por este diario sobre si el domingo llevará a cabo rotaciones teniendo en cuenta que se enfrenta en casa a un rival que hasta ahora ha sumado 25 puntos. Son 28 menos que la Udé, que ocupa la segunda posición y empata en puntos con el Castellón. «Da igual el contexto, da igual jugar de local o visitante. Hay que hacer las cosas muy bien, tener un nivel de acierto siempre bueno y un rendimiento óptimo». «Y cuando no lo consigues porque los rivales te determinan y siempre tienen buenos futbolistas y otro entrenador que quiere plantearte las cosas para dañarte, hay que sustentarse también en otros valores que este equipo tiene y debe seguir manteniendo. La oportunidad [del domingo] es volver a juntarnos, jugar en casa y ojalá que podamos hacer un buen partido», ha agregado el entrenador ante los medios. Fichajes estrella del Sanluqueño De hecho, sobre la escuadra andaluza ha apuntado que llega a Ibiza «con una muy buena dinámica» y que recientemente ha incorporado varios jugadores, como Martín Calderón o José Luis García, Zelu. «Ahora mismo están en un buen estado de gracia y sabemos lo que son capaces de hacer. Tienen muy buenos procesos de juego desde el inicio, muy buenos atacantes y gente experta en todas las posiciones», ha destacado. Con todo, ha concluido que el de este domingo será un partido muy difícil, también porque el rival viene con «el impulso que dan los buenos resultados». El Sanluqueño lleva tres partidos sin hincar la rodilla, registrando un 2-1 ante el Real Madrid-Castilla (jornada 20), un 0-0 ante el Atlético Baleares (jornada 21) y una victoria por 3-0 ante el Intercity (jornada 22). 🎭 𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗡𝗔𝗩𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗡 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗘𝗦.



🏆 J23 @Primera_RFEF

🆚 @atcosanluqueno

🏟️ Palladium Can Misses

📆 11 de febrero

🕒 12:00h

🎟️ https://t.co/eI8TNPInuL

📺 @fef_tv #VamosIbiza 🩵 #IbizaSanluqueño pic.twitter.com/TvpcIqb4Zm — UD Ibiza 🩵 (@ibizaud) 8 de febrero de 2024 Romo apuesta por «mantener los valores colectivos que tenemos, valores de acción, proactividad y buscar que nuestro nivel de acierto sea el mejor posible». «Creo que el equipo nunca ha jugado con suficiencia ni sin respeto», ha manifestado en la sala de prensa de Can Misses. Rotaciones en el equipo También ha afirmado que «salvo dos posiciones muy específicas, que tienen que ver un poco con los laterales, el resto ha entrado en rotación durante todo el año»: «Hemos utilizado todos los mediocentros, centrales, extremos y delanteros de titulares. Creo que es positivo que exista esta rotación y no solo de inicio, sino durante el partido, y que todos tengan esos minutos». Las únicas bajas en la plantilla celeste son Iñaki Olaortua y Lluc Matas.