El presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, ha hecho este miércoles un balance general de la temporada y varias reflexiones sobre la actualidad del club en su primera comparecencia de prensa en lo que va de temporada. El empresario valenciano ha confesado que en su opinión esta es "la mejor plantilla que ha tenido el club en toda su historia" y ha reconocido que el objetivo es intentar finalizar en primera posición para regresar de forma directa a Segunda División. Amadeo Salvo ha agradecido el apoyo de la afición, pero ha admitido que hay "800 abonados" que no acuden al estadio en los partidos como local, aunque confía que el club siga generando "cultura de fútbol" en la isla y continúe ampliando su masa social a medio y largo plazo. Si el club se "estabiliza" en el fútbol profesional, ha subrayado, se acometerán importantes inversiones a nivel de infraestructuras.

Estas han sido sus impresiones a lo largo de una rueda de prensa que se ha prolongado por espacio de 45 minutos.

Repaso de la actualidad

"Primero agradecimiento a la afición que está siendo ejemplar. Hay muchas ganas de fútbol. Esta institución está viva. Más del 90 por ciento de los patrocinadores de la temporada pasada continúan. Es de agradecer, también a los trabajadores del club. La temporada está siendo muy buena, de récord pero hay un equipo que lo está haciendo mejor (Castellón). Estoy muy satisfecho con la temporada y quizás está es la mejor plantilla que ha tenido el club en toda su historia. Agradecer al cuerpo técnico, a Fernández Romo y a Juan Giménez por el trabajo, la implicación y la identidad. El único lunar es la eliminación de Copa que es algo muy importante para el club. Vendría un equipo del fútbol profesional y habría sido muy bonito para el club y también a nivel económico. En la Liga se han conseguido el 80 por ciento de los puntos y solo una derrota en una categoría dura, con los viajes, que es nuestro hándicap por ser insulares".

Campaña de abonados

"Este año no ha habido de media campaña. El aforo del estadio sin contar grada visitante es de 4.214 espectadores, de lo que se puede vender tenemos 3308 abonados más compromisos de patrocinadores y clubes, estaríamos en torno a 3600. Tenemos que dejar unas 400 en taquilla habríamos dejado solo 150 nuevas altas de mitad de temporada. No tendría mucho sentido. Los precios de las entradas son populares y asequibles. En un hipotético ascenso volveríamos a tener gradas supletorias".

Reflexiones

"Ahora es cuando más valoramos no estar en el fútbol profesional. Primera RFEF es una categoría muy competitiva, difícil, y en Ibiza con un hándicap porque aquí no hay derechos de televisión, aquí son insignificantes. Competimos con instituciones centenarias, con decenas de miles de abonados, como el Málaga, Castellón, Córdoba, Real Murcia o Recreativo de Huelva, y nos exigimos competir con ellos. Tenemos que valorarlo, los esfuerzos son mucho más grandes por parte del club para volver y si un día lo conseguimos, que todo el mundo lo valoremos".

"En la segunda vuelta nos jugamos todo y necesitamos que la afición esté muy incluso mejor. Hay 800 abonados cada partido que no vienen, si no vienen que le dejen el abono a un amigo o a quien quieran, es importante que tengamos apoyos. Nadie quiere perder y los partidos son muy complicados. Todo el mundo se juega todo, es importante que la afición esté con nosotros, si puede, más".

"La academia sigue creciendo, está bien, hay buenas generaciones de jóvenes, nuestros entrenadores se están formando y nuestro compromiso es grande. Esperamos que en los próximos años haya algún jugador en el primer equipo que sea referencia".

Afición y masa social

"Estamos muy contentos por el ambiente que se vive en Can Misses, es muy bueno, se anima, pero tienes que dar para recibir. Este año estamos dando y la gente responde a pesar de los horarios, que es difícil. Estamos agradecidos".

"Respecto al ratio población/abonados en las tres primeras categorías el Ibiza está el octavo de España. Un 3 por ciento de la isla es abonada del club. Sí en Madrid fuera así necesitarían tres estadios. Esta es una isla estacional, por los trabajos es difícil venir al fútbol. Sabemos que se puede crecer, tener un estadio en condiciones como se requieren, sanitario, barras, ocio... No es lo mismo ir a La Rosaleda o Castalia que venir a Can Misses. Si nos comparamos con ciudades con población como la nuestra, somos los números uno. En otros sitios pueden desplazarse en coche. Podemos tener más (masa social), pero para eso tenemos que dar éxitos deportivos y unas instalaciones. Todo influye, este es un proyecto a largo plazo, en transformación".

Plantilla y movimientos

"Estamos trabajando, no tenemos urgencia ni necesidad, la plantilla está compensada en todas las posiciones. Ha salido un jugador y si lo podemos cubrir lo haremos y si no, como estamos. Es un mercado muy difícil, pero se está trabajando, aunque sin urgencias como otros años".

Aspecto deportivo y objetivo

"Nuestro objetivo era desde el principio jugar play off. Mirando el grupo que tenemos, pero en la posición que estamos se nos hace muy difícil mirar hacia abajo y lo obvio es mirar hacia arriba. Todos somos ambiciosos, queda mucho y quedan los meses más duros. Nuestro objetivo tiene que ser mirar arriba".

"Hemos tenido dos oportunidades de ser líder y no se ha dado. Habrá oportunidades porque esto es largo, tendremos salidas difíciles los dos equipos. Preferiría ir primero pero no me preocupa a día de hoy. Estamos satisfechos del rendimiento, ojalá ganemos la Liga y si no jugaremos el play off en atentando el ascenso. No tenemos ninguna prisa en nada".

Convenio instalaciones

"El convenio se firmó con el ayuntamiento de uso del estadio y es otro convenio el del campo de la pista de atletismo. Son dos pero exactamente igual. Es por una temporada prorrogable, si ascendemos por supuesto. Con las inversiones que no pudimos hacer y hay que hacerla en caso de ascenso.

Agradezco al ayuntamiento su apoyo, si talante, si apoyo al deporte. Representamos a 3308 abonados cada uno con sus ideas. La relación con el consistorio anterior era muy buena y ahora exactamente igual. Y así será siempre. No va a cambiar nuestra idea y nuestro camino. Retiraron la demanda por la prórroga de una temporada más. No nos preocupa ese tema. El convenio no se ha firmado por las navidades, pero está acordado en todos sus puntos".

Relación con otros clubes

"A veces se discute con el CD Ibiza por ver qué día se discute, antes salía y ahora no. Antes se magnificaba, no se sabe por qué y ahora se discute interinamente. Se da una normalidad ahora como en cualquier ciudad donde se comparten instalaciones. Ahora no se airea públicamente cosas que no son ciertas"

Estadio y proyectos

"(Para la construcción de un estadio y una ciudad deportiva) eso se necesita estabilidad, no estar un año en Segunda y al otro no. Es un tema y un proyecto que el club algún día tendrá que acometer, pero en su momento. Ahora solo pensamos en ascender y luego volver al can misses de Segunda, mejorando cosas, y a partir de ahí si hay estabilidad y perspectiva de futura buena se pueden acometer otras cosas, pero depende de Ayuntamiento, Consell...son inversiones grandes. A medio largo plazo valorarlo con todo el mundo, no dependen solo del club. Si fuera por el club quizás ya se habría hecho".

"No es que nos veamos frenados, respecto a otros clubes centenarios con cultura de club profesional, con años en este negocio. En Ibiza lo máximo hasta hace poco fue la Segunda B. La necesidad hay que generarla y para eso hay que estar en categorías donde se genere eso. En casi todas las ciudades los convenios de estadios son a 40-50 años. En Mallorca incluso con patrocinios públicos. Hay que ir haciendo camino, en su momento cuando haya estabilidad se hablará con el ayuntamiento para decirles que necesitamos crecer. Si queremos ser referencia, tendremos siempre hándicap con nuestros rivales por población. Para ganarles terreno necesitaremos hacer algo diferente, siendo más ingeniosos. Sí este club sigue creciendo un aspecto fundamental será su infraestructura que es la que generará ingresos. Hay que seguir creando esa cultura. Hace seis años nadie llevaba una camiseta del Ibiza, ahora hay cientos de niños".

"Si subimos, tiene que haber inversiones en iluminación, que es un millón y pico de euros, luego la UCO instalaciones para policías, cámaras de seguridad.... Eso ya se verá. Sería un verano de mucho lío pero nada comparado con el primer año. Haríamos ver a todo el mundo que necesitamos ayuda, pero esto es municipal".