Nolito ya es historia en la UD Ibiza. El futbolista andaluz, uno de los más prestigiosos que han pasado por el club celeste tras una larga etapa en Primera División, ha firmado esta mañana la rescisión de su contrato en las oficinas de Can Misses según ha podido saber Diario de Ibiza. El exjugador del Celta de Vigo no cumplirá el año que le quedaba de contrato tras una primera campaña decepcionante en la que no fue, ni de lejos, el atacante que se esperaba para la UD Ibiza en Segunda División.

Nolito únicamente disputó 1.171 minutos en 28 partidos, siendo titular en 12 de ellos, y anotando un solo gol con la camiseta celeste. El club ha hecho oficial su salida a través de un escueto comunicado: "La etapa de Manuel Agudo “Nolito” como jugador de la Unión Deportiva Ibiza se da por finalizada. Desde el Club queremos agradecer la profesionalidad de Nolito durante esta temporada y le deseamos mucha suerte en el futuro".