«Han pasado 39 jugadores, cuatro técnicos y un director y no lo hemos arreglado»

Lucas Alcaraz, en su línea habitual de mesura y respeto, evitó criticar a sus futbolistas o a la planificación de la plantilla tras encajar un humillante 0-5, la mayor goleada recibida por la UD Ibiza en Segunda y en toda su historia como local.

«Hemos pasado 39 jugadores, cuatro técnicos y la dirección deportiva anterior y no lo hemos arreglado», aseguró el preparador de los celestes tras negar que el 4-0 encajado en el Carlos Belmonte y el 0-5 de ayer «guarden relación». En cuanto a la falta de nivel evidenciado por el equipo para salvar la categoría, aseguró que «es un día difícil para hacer un análisis de ese tipo», que «solo hace herir la susceptibilidad de todos los agentes que componemos el club». «No lo voy a hacer, que cada uno saque sus conclusiones, ya he sido lo suficientemente autocrítico», argumentó.

El entrenador andaluz insistió en que con un resultado como el de ayer «solo se pueden pedir disculpas por enésima vez» y, bajo su punto de vista, afirmó que está «intentando dar la cara» por él mismo «y no desviar la atención a otro sitio». Su otro gran objetivo es «mantener el nivel competitivo del equipo», algo que ayer «no se consiguió».

«Dudo mucho que sea un comportamiento que se dé en estas circunstancias», puntualizó acerca de su ausencia de crítica hacia los futbolistas. «Es más fácil mirar para un lado o para otro. No me siento aquí para esquivar preguntas o ponerme de perfil; si no salen las cosas asumo mi responsabilidad y pido disculpas», profundizó al respecto.

Alcaraz reconoció sobre la derrota de ayer que no hay mucho análisis futbolístico que ofrecer: «No ha sido el equipo de Santander. A parte de que colectivamente no hemos estado bien, a nivel individual hemos cometido errores. Cada error ha costado un gol y a partir de encajar el 0-3 no ha habido partido».

Después de reconocer que «el funcionamiento del equipo no es el correcto», indicó que en plena competición «no sumaría hacer un balance de ese tipo», en referencia a una queja sobre la actitud de los jugadores. «Tenemos por delante tres jornadas de competición y 21 días de convivencia, tenemos que dar lo mejor de nosotros por el club que nos paga y la afición que nos sustenta», subrayó un Alcaraz que no considera que el problema de la plantilla «haya sido de actitud», sino de «capacidad».

Por último, destacó la presencia de jóvenes futbolistas del juvenil como Álex Sánchez, que jugó sus primeros minutos en Segunda.

Albés: «Estamos más cerca de poder cumplir un sueño»

Rubén Albés, preparador del Albacete Balompié, reconoció que su equipo hizo «un buen partido» y que fueron «mejores en general, además de estar muy acertados». «Hemos afrontado el partido muy concentrados y hemos sido nosotros, y estamos muy contentos del partido y de la posición que a día de hoy seguimos ocupando», dijo sobre un Alba que está incluso en disposición de luchar por el ascenso directo. Albés indicó que «suena bonito» haber sumado la mayor goleada de su historia en la categoría. «Estamos cada vez más cerca de poder cumplir un sueño», añadió.