«Estamos muy comprometidos para luchar hasta el final»

La UD Ibiza logró al fin la primera victoria del año, este domingo en Butarque frente al CD Leganés, gracias a un solitario gol del polaco Mati Bogusz, que aviva las escasas posibilidades que tiene la escuadra celeste para aspirar a la permanencia. A pesar del triunfo, la distancia a falta de 12 jornadas sigue siendo muy pronunciada, de 12 puntos, pero las sensaciones después de encajar una única derrota en los sis últimos encuentros son esperanzadoras en el vestuario celeste.

Así lo constató el central argentino Fausto Grillo en declaraciones al club: «Hay que seguir por el mismo camino, por la misma senda, trabajando en la semana, que eso es lo que nos da [para competir] el fin de semana. [Este] Es un grupo muy unido, tanto cuerpo técnico, cuerpo médico, utilleros... Todos tiramos para el mismo lado porque nuestro objetivo es salvarnos».

Sobre el triunfo por la mínima conseguido en tierras madrileñas, que rompió una racha de 11 jornadas sin ganar, reconoció que «costó ante un rival de jerarquía, que propone un juego de mucha tenencia», aunque destacó que «se notó un grupo muy unido, que lucha y que por fin puede plasmar con una victoria lo que venía haciendo en partidos anteriores». «No se nos venían dando los resultados pero el equipo estaba luchando y para eso estamos, para luchar hasta el final. El grupo está muy comprometido para eso», reafirmó el zaguero de 30 años respecto a las opciones de la UD Ibiza de aquí a final de temporada.

Grillo, que llegó en el mercado invernal para reforzar el eje de la defensa, también se refirió a la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo durante todo el campeonato, problemas que este domingo se recondujeron dejando la portería a cero. «Al ser defensor me toca un poco el ego, cuando el problema a veces es defensivo. Cuando no hay goles es problema de todo el equipo y cuando nos hacen goles también es de todos. Obviamente tener el arco en cero para mí es un objetivo importante que lo hablamos durante la semana. Por suerte el grupo hizo una gran labor defensiva y cuando tuvo una, fue efectivo», argumentó.

Grillo se partió literalmente la cara en Leganés, donde sufrió un fuerte impacto en el labio que le hizo sangrar, pero continúa firme en su propósito de ayudar al equipo tras llegar en enero procedente del O’Higgins chileno. «Llegué un poquito tocado al partido pero no me lo quería perder. Para mí es una experiencia única jugar en estos campos, en mi primera experiencia en España. Me ha tocado en otros países pero es una satisfacción muy grande poder salir y jugar en estos estadios. No me lo quería perder, quedamos un poquito golpeados, con un labio sentido –no hubo que poner ningún punto de sutura– pero contento por el grupo porque se lo merecía», concluyó el argentino.