Gloria Camila explota en redes tras la última acusación de Ana María Aldón: "La impresentable"

Ortega Cano vuelve a ser protagonista muy a su pesar. Tras meses en el olvido mediático, el extorero ha vuelto a la primera línea, esta vez de la mano de Ana María Aldón, quien ha dejado entrever en Fiesta, el programa de las tardes de Telecinco los fines de semana, que el que fuera su marido no estaría cumpliendo con las obligaciones de manutención que tiene con el hijo que tienen en común.

Una serie de acusaciones que iban acompañadas de un amago de demanda por parte de la diseñadora y que ponen al exdiestro de nuevo en el disparadero.

Ante este nuevo frente abierto, el torero no dudaba en contestar en el programa de Federico Jiménez Losantos, en el que negaba la mayor y aseguraba que "todo está arreglado y solucionado".

Sin embargo, no parece haber nada resuelto, al menos en lo que compete a la relación entre su exmujer y su hija, Gloria Camila, con la que la diseñadora hace tiempo que no mantiene una buena relación.

A través de Instagram, la influencer daba a conocer los comentarios que estaba recibiendo a raíz de las insinuaciones de la de Cádiz sobre la falta de compromiso del exdiestro en la crianza de su hijo.

Mensajes en redes

Ha sido una de las noticias de las últimas horas. Ana María Aldón ha anunciado medidas legales contra su exmarido, José Ortega Cano. La de Sanlúcar de Barrameda ha explicado en el programa 'Fiesta' que se encuentra en vías de denunciar al padre de su hijo pequeño por "no cumplir con sus obligaciones". Unas declaraciones que enseguida han llegado a oídos de la hija del diestro, Gloria Camila Ortega.

A través de las redes sociales, la joven ha querido mostrar su reacción ante la noticia que le ha pillado mientras se encontraba tranquilamente en casa viendo una serie junto a su novio, David García. Ha sido entonces cuando ha empezado a recibir muchos comentarios al respecto que llegaban por parte de sus seguidores para que estuviese al tanto.

Gloria Camila no ha dudado en mostrar algunos de los mensajes que ha recibido en sus historias de Instagram. En ellos se pueden leer duras críticas a la exmujer de su padre como las siguientes: "la impresentable de Ana María Aldón"; "hay que hacerlo público para que ella tenga que hablar"; "por salir en la tele ya no sabe qué decir"; "me parece feísimo que Ana María utilice a Luis Rollán para insinuar cosas de tu padre". Esta ha sido la reacción de la joven ante las últimas declaraciones de la diseñadora, con quien mantiene una tensa relación desde hace años.