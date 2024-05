Hace ya año y medio se confirmaba la separación entre la diseñadora y el torero tras diez años de relación. Una noticia que llegaba tras varios rumores de crisis y dejaba un lazo que les unirá para siempre: su hijo. Desde entonces, Ana María Aldón y José Ortega Cano solamente han coincidido en ocasiones muy puntuales, como fue la celebración de la Primera Comunión del menor, tan solo siete meses después de su ruptura.

Este fin de semana, durante la emisión de 'Fiesta', la colaboradora se convertía en protagonista debido a la insistencia de Luis Rollán de comunicar algo importante que está sucediendo en su vida con respecto a José María. El compañero de Ana María aseguraba que "todo lo malo que pasa, hay que denunciarlo, todas las cosas que pasan, todas" aunque le tranquilizaba dejándole claro que él no sería quien destaparía la liebre.

Rápidamente, la exmujer de José María Ortega aclaraba que no se trata de ningún problema de pareja ni de malos tratos, calmando los ánimos. Luis Rollán insistía de nuevo en que a veces es necesario recurrir a una denuncia para que una situación cambie, dejando entrever que el tema podría estar relacionado con el torero. Ana María Aldón, decidiendo hablar del tema, se quejaba de cómo se le ha criticado por ser una aprovechada cuando ella cumple con todas las obligaciones.

A continuación, se animaba dar un par de pinceladas sobre el tema: "Yo cumplo con mis obligaciones y los demás también tienen que cumplir con las suyas". Emma García le preguntaba si ha denunciado esta situación y ella respondía "estoy en vías de solucionarlo". Finalmente, la colaboradora ha decidido tomar la vía legal o si es capaz de llegar a un acuerdo con el padre de su hijo.

Tras la separación de Ortega Cano, Ana María Aldón nunca ha hablado mal del padre de su hijo. Todo lo contrario. De hecho, de manera reciente, durante su paso por 'GH Dúo', la colaboradora de televisión sorprendía a todos al elogiar al diestro y darle las gracias por hacerle un gran cumpleaños a su hijo. "Sé que va a tener un cumpleaños maravilloso porque su padre se encarga siempre de hacerle lo mejor. Sé que está muy bien cuidado y que es un niño muy especial. Sé que si me voy de este mundo, estará bien. A esas personas, muchas gracias", decía la colaboradora. Una manera de acercar posturas y dejar claro que pese a todo sus caminos van a estar unidos por el pequeño José María. "Por el bien del niño hay que llevarse todos bien", llegó a decir José Ortega Cano a los reporteros gráficos cuando iba camino del cumpleaños de su vástago.

La reacción de Gloria Camila

La hija de José Ortega Cano ha reaccionado rápidamente en sus redes sociales sobre el anuncio de Ana María Aldón, que le ha pillado mientras se encontraba tranquilamente en casa viendo una serie junto a su novio, David García. Ha sido entonces cuando ha empezado a recibir muchos comentarios al respecto que llegaban por parte de sus seguidores para que estuviese al tanto.

Gloria Camila no ha dudado en mostrar algunos de los mensajes que ha recibido en sus historias de Instagram. En ellos se pueden leer duras críticas a la exmujer de su padre como las siguientes: "la impresentable de Ana María Aldón"; "hay que hacerlo público para que ella tenga que hablar"; "por salir en la tele ya no sabe qué decir"; "me parece feísimo que Ana María utilice a Luis Rollán para insinuar cosas de tu padre". Esta ha sido la reacción de la joven ante las últimas declaraciones de la diseñadora, con quien mantiene una tensa relación desde hace años.