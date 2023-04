"Cosas que no nos gustan de vivir en España". Este es el título del vídeo de la discordia. Dos jóvenes venezolanas que suben vídeos a TikTok decidieron contar en un vídeo todo lo que no les gusta de vivir en España, su actual lugar de residencia. Ambas viven en Galicia y las cosas que odian parecen superar a las que les gustan. Critican el olor de los españoles, dicen que no saben bailar y se sorprenden con lo mucho que beben.

"Huelen horrible. No todo el mundo, pero es demasiado común. A violín, a axila maloliente. Huelen mal. No entiendo por qué, porque aquí hay agua, hay champú, hay jabón y hay desodorante. Huelen a cebolla, es horrible", comentan. "No saben bailar. Les pones una bachata y te bailan un reguetón, les pones un reguetón y se lanzan a bailar un merengue mal bailado", siguen. No si en Caracas los buses huele a flores y como si allí bailaran sevillanas vaya par de mongolas pic.twitter.com/ayUqygN4Ep — femcel core 🇦🇷🇪🇸 (@jenimilanesa) 22 de febrero de 2023 Sobre el ocio también tienen algo que decir. Critican que los domingos todo está cerrado y no hay nada que hacer. En cuanto a la fiesta, se sorprenden de lo mucho que se bebe en España. "Fuman y toman (beben) mucho. Antes de entrar en una discoteca la gente ya está vomitando. Tú vas a una discoteca y lo más normal del mundo es ver a personas vomitando y para ellos esto es supernormal". El vídeo ha generado todo tipo de críticas. Son muchas las personas que les reprochan sus palabras sobre los españoles y les preguntan si en Caracas huelen a flores. Las palabras de las venezolanas han causado tal revuelo que han cerrado el perfil de TikTok desde el que subieron en vídeo con las "Cosas que no nos gustan de vivir en España".