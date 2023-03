La que fuera protagonista de los programas infantiles más divertidos en los años 80 y 90 llegó al plató completamente desfigurada tras varias operaciones de cirugía estética. Quería contar su verdad y fue escuchada. Me he sometido a ocho horas de operación y he tenido que pasar tres meses de recuperación. Fueron demasiadas cosas”, relató Sabater que a sus 55 años quiere seguir en televisión aprovechando que “no tengo ni una arruga”. Sabater se operó incluso los ojos que se puso lo que se llamaba fox eyes.

A lo largo de los últimos años la presentadora ha pasado por varios programas realitys de la cadena de Fuencarral. Se ha recorrido muchos platós para seguir con su carrera pero también ha probado suerte en el mundo de la música con varios temas que han tenido varios éxitos sobre todo con canciones consideradas del verano. Y si hay una cosa cierta, es que cada vez que Leticia Sabater aparece n pantalla, revienta la pantalla con una exclusiva. La polifacética Leticia Sabater estrena casoplón en Punta Cana, tal y cómo ha contado Socialité. La creadora de 'La salchipapa' ha tirado la casa por la ventana y se ha hecho con un lujoso apartamento en la localidad caribeña. Leticia Sabater y Pipi Estrada, ¿pareja sorpresa? 'Socialité' se ha colado en la lujos urbanización donde contarán con Leticia como nueva vecina, una urbanización de apartamentos de lujo en los que tienen propiedades cantantes como Julio Iglesias o Diego 'El Cigala'. El apartamento está situado en un edificio de cinco plantas con áticos de infarto en la parte superior. Los apartamentos cuentan con un amplio salón con cocina abierta, una habitación con vistas al jardín y una piscina comunitaria en la que Leticia podrá coger ese bronceado al que nos tiene acostumbrados. Estos lujosos apartamentos están valorados entre los 85.000 y los 250.000 euros. Leticia es una mujer que se ha hecho así misma, que no ha dejado de trabajar en ningún momento y que todo lo que hace es por su público, así nos lo ha confesado ella en multitud de ocasiones, sobre todo cuando se ha hecho alguna operación estética. Siempre pensando en sus seguidores, la cantante quiere seguir gustando y causando sensación a todas esas personas que la apoyan en todos sus proyectos.