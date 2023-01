Leticia Sabater está viviendo uno de sus mejores momentos personales... y lo cierto, ya le tocaba, porque nuestra artista ha pasado por dos grandes baches en los que la hemos visto más baja de ánimo que nunca: la pérdida de su madre y de su hermana.

Eso sí, Leticia es una mujer que se ha hecho así misma, que no ha dejado de trabajar en ningún momento y que todo lo que hace es por su público, así nos lo ha confesado ella en multitud de ocasiones, sobre todo cuando se ha hecho alguna operación estética. Siempre pensando en sus seguidores, la cantante quiere seguir gustando y causando sensación a todas esas personas que la apoyan en todos sus proyectos.

La persona que ha entrado al plató ha sido Leticia Sabater para contar uno de los mayores secretos que guardaba y, finalmente, ha salido a la luz el nombre de Pipi Estrada: “Cuando estábamos en la vuelta ciclista España, hace unos 20 años”.

Terelu Campos, que estaba como presentadora de este último programa del año de 'Sálvame' ha reaccionado ante esto: "A mí me la pela, hija, ¿qué vas a sentir por mi?".

Terelu Campos se reencuentra con Pipi Estrada en los pasillos de Telecinco y no se corta: "Cobarde de mierda"

El reencuentro entre Terelu Campos y Pipi Estrada era cuestión de tiempo. Desde el regreso del periodista deportivo a 'Sálvame', hace ocho meses, la dirección del programa ha estado provocando un reencuentro entre ambos sin éxito hasta el momento.

Tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio sí que han aceptado sentarse con Estrada en el magacín de tarde y en 'El debate de las tentaciones', respectivamente, cruzando declaraciones e incluso chascarrillos.

La hija de María Teresa Campos se ha negado en redondo. No solo no pretendía vetarle, sino todo lo contrario. Le viene bien que trabaje para cobrar la deuda que tiene contraída con ella de la demanda que le puso hace años por contar sus intimidades sexuales. Pero no aceptará jamás aparecer en pantalla con él.

Sin embargo, Terelu no ha podido evitar cruzarse con Pipi en los pasillos de la cadena. Lo más sorprendente, es que ha sido ella misma la que ha contado cómo sucedió ese encuentro, que tuvo lugar en la puerta del departamento de maquillaje, minutos antes de que el periodista le enviara un mensaje a su teléfono móvil, que contestó de manera vaga.

La presentadora salió de sastrería para cambiarse de ropa cuando se encontró al concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' a la entrada de maquillaje. Al verla pasar en ese punto, entró rápidamente en dicho departamento para evitar el encuentro.

La reacción de Terelu no se hizo esperar y apenas unos segundos después pisó la puerta de maquillaje y le gritase: "¡Cobarde de mierda! ¡Y no salió!". "Me pareció tan alucinante que me escribiese un mensaje y no ser capaz de verme cara a cara por un pasillo... ¡Ni que yo le fuese a morder!", añadió la presentadora.