El nuevo negocio de Cristina Pedroche con el que pretende facturar lo mismo que en televisión

Cristina Pedroche suele estar siempre en el foco del huracán mediático ya sea por sus quejas en redes sociales por la cantidad de heaters que la critican haga lo que haga o por sus trabajos televisivos, sobre todo los 31 de diciembre, cuando su estilismo para dar las campanadas acapara la mirada de millones de personas (y de otros tantos heaters).

La presentadora tiene actualmente un contrato con Atresmedia (rechazó una suculenta oferta de Mediaset para participar en la actual edición de Supervivientes, a lo que ella se negó).

Ella lleva 14 años trabajando en Atresmedia. En dicho grupo ejerce de colaboradora en Zapeando, al tiempo que presenta el concurso Password. Pero en este tiempo también ha conducido muchos más espacios, como Pekín Express, Love Island y Tú sí que sí, entre otros. La competencia le habría ofrecido que presentaría las campanadas, que conduciría Supervivientes desde Honduras y que se pondría al frente de otro programa de temporada.

Pero seguramente no es esta prolífica sucesión de programas lo que ha hecho que Cristina no aceptase la propuesta de Mediaset, lo que parece obvio es que la oferta económica no superaba el sueldo que tiene actualmente en Atresmedia.

Según ha publicado en redes sociales el periodista Rocco Steinhäuser, Cristina en estos momentos cuenta con un contrato elevado. Exactamente, en Atresmedia recibe anualmente 400.000 € más extras. Una cifra a la que nadie, ni siquiera ella, puede resistirse.

El nuevo trabajo de Cristina Pedroche

Mientras sigue adelante con su faceta de empresaria con el restaurante Diverxo, en el que es socia de su marido Dabiz Muñoz, y todas sus variantes, ahora afronta una nueva etapa personal gracias a la maternidad. De esta forma, la madrileña ha sorprendido con el anuncio de su nuevo proyecto, lejos de la pequeña pantalla y las cocinas. Tal y como anuncia en su cuenta de Instagram, ahora se lanza a la conquista editorial con la publicación de su primer libro de la mano de Planeta.

Titulado 'Gracias al miedo', narra su historia de "valentía, descubrimiento y amor incondicional", tal y como puede leerse en la portada. En la citada red social ha dado más detalles sobre este proceso creativo: "Siempre me ha gustado escribir, pero desde que me quedé embarazada y, sobre todo, desde que nació mi hija, he necesitado escribir como terapia. Soltarlo todo en un papel para así poder entenderme mejor. Fui escribiendo y escribiendo, y cuando me quise dar cuenta, tenía algo que podía parecerse a un libro, pero no me decidía a compartirlo con nadie, ni siquiera con mi familia. Es que es algo muy mío, lo más íntimo que tengo, mis pensamientos y mis sentimientos".