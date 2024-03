Cristina Pedroche suele estar siempre en el ojo del huracán mediático, ya sea por sus quejas en redes sociales por la cantidad de heaters que la critican haga lo que haga o por sus trabajos televisivos, sobre todo los 31 de diciembre, cuando su estilismo para dar las campanadas acapara la mirada de millones de personas.

Recientemente, en el programa 'Zapeando', Pedroche desvelaba qué futbolista había sido su amor platónico durante la adolescencia.

Bukanera confesa desde sus inicios, la vallecana dejó a un lado sus preferencias futbolísticas cuando un jugador montenegrino aterrizó en la capital para fichar por el Real Madrid.

Se trataba de nada más y nada menos que de Pedja Mijatovic, futbolista del que Pedroche conocía más allá del famoso apellido: "Cuando tú tienes un 'crush', te sabes su nombre", bromeó antes de reconocer que "tenía su camiseta". "Me encantaba que fuera tan engominado", agregó.

El sueldo de 'la' Pedroche

Ahora ha salido a la luz que la presentadora tuvo hace muy poco sobre la mesa una propuesta económica de Mediaset. A pesar de que no ha salido a la luz la cantidad económica que se le ofrecía, Cristina Pedroche la rechazó.

Ella lleva 14 años trabajando en Atresmedia. En dicho grupo ejerce de colaboradora en Zapeando, al tiempo que presenta el concurso Password. Pero en este tiempo también ha conducido muchos más espacios, como Pekín Express, Love Island y Tú sí que sí, entre otros. La competencia le habría ofrecido que presentaría las campanadas, que conduciría Supervivientes desde Honduras y que se pondría al frente de otro programa de temporada.

Pero seguramente no es esta prolífica sucesión de programas lo que ha hecho que Cristina no aceptase la propuesta de Mediaset, lo que parece obvio es que la oferta económica no superaba el sueldo que tiene actualmente en Atresmedia.

Según ha publicado en redes sociales el periodista Rocco Steinhäuser, Cristina en estos momentos cuenta con un contrato elevado. Exactamente, en Atresmedia recibe anualmente 400.000 € más extras. Una cifra a la que nadie, ni siquiera ella, puede resistirse.