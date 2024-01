Cristina Pedroche, una de las presentadoras de televisión más conocidas de España tanto por su participación en diversos programas como por sus sonados vestidos para las campanadas de Nochevieja, está atravesando un momento duro a nivel personal.

La comunicadora, pareja del chef Dabid Muñoz y madre de una niña desde hace sólo unos meses, vive un período dulce por el nacimiento de su hija y la creación de su propia familia. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y, tal y como ella misma ha confesado estos últimos días, también hay una cara B que no se suele ver y que le está pasando factura a nivel mental. De hecho, la presentadora admite que está en tratamiento psicológico porque "no estoy bien", asegura.

Cristina Pedroche: "No sabes cómo te va a afectar"

Los problemas de Cristina Pedroche no vienen de muy lejos. Fue después de alumbrar a su hija Laia cuando su salud comenzó a resentirse. Aunque ella nunca se lo imaginó, lo cierto es que reconoce que ha tenido "un posparto mucho más complicado de lo que pensaba".

A su juicio, todo se debe a la extraordinaria recuperación física que ha vivido tras el embarazo. "Me había preparado para el cóctel bomba de hormonas pero, claro, hasta que no lo vives, no sabes cómo te va a afectar".

En su caso, la cosa ha ido regular. "Tengo una recuperación física tan buena y tan espectacular que todo mi posparto se ha centrado en mi cabeza", reconoce la comunicadora. De hecho, la situación ha llegado a tal punto que Cristina Pedroche ha tenido que empezar a recibir terapia psicológica. "Desde que di a luz, estoy con psicólogas en terapia -cuenta-, porque me frustro y no sé cómo gestionar todo lo que siento".

"Es como que quiero hacerlo todo, pero es imposible llegar a todo", confiesa la presentadora, quien afirma que una de las cuestiones principales en las que está trabajando es "aprender a gestionar" las circunstancias que vive tras su reciente maternidad.

Todos los comentarios que recibe en redes sociales, donde es una figura muy activa, no ayudan para nada a la salud mental de Cristina Pedroche. "No estoy bien y no me apetece leer" lo que le escriben en redes. "Si ya de por sí ahora no estoy bien, no me apetece que la gente me haga daño", añade.

Con anterioridad, esta situación la ha sabido gestionar, pero no en sus nuevas circunstancias. "Ahora ya no estoy tan preparada. Mi corazón y mi armadura ahora no son tan fuertes como antes, no son tan duros. La armadura es más permeable, algunas cosas la atraviesan y me duele", admite Cristina Pedroche.

Consciente de que necesita avanzar en este sentido, la presentadora confía en que poco a poco mejore su situación y sus sensaciones. "Siempre he sabido que la salud es lo más importante para afrontar todas las cosas, pero ahora sólo quiero salud, para mí y para todo el mundo, porque si tienes salud, al final, puede hacer de todo", finaliza Cristina Pedroche.