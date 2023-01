La que fuera protagonista de los programas infantiles más divertidos en los años 80 y 90 llegó al plató completamente desfigurada tras varias operaciones de cirugía estética. Quería contar su verdad y fue escuchada. Me he sometido a ocho horas de operación y he tenido que pasar tres meses de recuperación. Fueron demasiadas cosas”, relató Sabater que a sus 55 años quiere seguir en televisión aprovechando que “no tengo ni una arruga”. Sabater se operó incluso los ojos que se puso lo que se llamaba fox eyes.

Así es el nuevo rostro de Leticia Sabater tras 8 horas de operación estética A lo largo de los últimos años la presentadora ha pasado por varios programas realitys de la cadena de Fuencarral. Se ha recorrido muchos platós para seguir con su carrera pero también ha probado suerte en el mundo de la música con varios temas que han tenido varios éxitos sobre todo con canciones consideradas del verano. En sus últimos conciertos la artista ha colgado el cartel de completo y muchos han tenido que quedarse fuera por las limitaciones de aforo en los locales. El último ejemplo se produjo este mismo fin de semana: "Quiero mandar un beso enorme a la gente que ha estado dos horas haciendo cola con la esperanza de poder entrar, os llevo en el alma y en el corazón, y la verdad es que por mi Pais Vasco lo doy todo, gracias por el cariño que me habéis demostrado, tanto los que estabais dentro como los que habéis estado en la fila dos horas con la esperanza de que se vaciara El aforo, ya sé que la gente ha venido de Bilbao y de otros sitios del País Vasco para después quedarse en la cola sin poder entrar, en fin ya sabéis que el tema del aforo hay que respetarlo, pero espero que la foto que nos hemos hecho al salir con todos los que estabais fuera por lo menos haya valido la pena la espera , prometo volver pronto", justificó la artista. Pero este último post ha incendiado las redes por un error en la localización que no pasó desapercibido. "Gracias Victoria", escribe. "No me suena nada ese lugar en el País Vasco", responde uno de sus seguidores. A pesar de este error muchos han salido en defensa de la "chica dorada" española. "¿Es que nunca os equivocáis?", asevera otro seguidor. La gira de Leticia Sabater está llevando su música por distintos puntos del país e incluso hay peticiones para que se amplíe a otros lugares. "Vente pa Gijón", pide una fan.