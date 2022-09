First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Pero una de las primeras personas a las que ven los comensales cuando entran en el restaurante del amor es a Marisa y Cristina zapata, las dos gemelas que ejercen de camarerras en el restaurante del amor.

Las dos hermanas, extremeñas de nacimiento, tienen 42 años, a pesar de que la gente suele echarles muchos menos. Marisa es la mayor, aunque solo las separan 15 minutos de vida. A pesar de que el programa les de una imagen de camareras, la realidad es que estas dos gemelas son actrices profesionales, ya que han estudiado la carrera del interpretación en la Universidad de Sevilla. También han trabajado como modelos para marcas como Inditex.

Su paso por el tan famoso programa "ha sido maravilloso, singular y atractivo. Era la primera vez que me enfrentaba a un reality y he quedado encantadísima con los compañeros y el día a día en el plató", relataron a "Diez Minutos". "Ha sido diferente porque yo soy actriz y llevo trabajando 20 años en teatro y televisión pero nunca había hecho algo así", indicó Marisa.

"Desde que tuvimos razón de ser nunca hemos dejado de luchar. Todo lo que hacíamos en la vida era para conseguir este objetivo. Nunca he dudado: a mis 18 años me fui de mi pueblo y estudié Arte Dramático. Fue nuestro padre quien nos preparó y conseguimos entrar en una escuela para debutar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida", declararon las hermanas, quienes aseguran que "ser gemelas nos ha beneficiado": "En general, nos ha beneficiado porque hemos cuajado y hemos hecho gracia. Sí que es verdad que en muchas ocasiones solo nos querían de gemelas, pero siempre recalcamos que estamos dispuestas a pelear por un papel individual. Somos gemelas, pero no siamesas, ya que cada una tiene cosas diferentes a nivel interpretativo", declaran.

"Una vez nos intercambiamos para una cita porque a una de nosotras no nos apetecía. Ahora no lo haría, no compartiría mi pareja. Somos muy celosas la una y la otra. Para exámenes tampoco… Ella se sacó el carnet de conducir antes que yo. Y de otras cosas ya no se pueden decir, que son ilegales", aseguraron.