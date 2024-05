El problema de la okupación se agrava en España por distintas razones, aunque una de ellas es, sin duda y sin que sirva de justificación para ello, el incremento del precio de la vivienda.

Los medios de comunicación se hacen eco de algunas de las okupaciones, como es el caso de programa de del programa de Tele 5 'Vamos a ver'.

El miércoles emitía un amplio reportaje sobre Stanley, un joven que vive de okupa en una vivienda en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El programa se hacía eco de los problemas de convivencia que existen con los vecinos, que se están preocupados por las amenazas y destrozos de las zonas comunes.

El chico le explica al presentador, Joaquín Prat que, efectivamente, vive de okupa y que cuenta con antecedentes policiales, aunque desmiente que pertenezca a ninguna banda latina. Ha estado trabajando en una pizzería pero actualmente se encuentra en paro y a la espera de que la Administración le otorgue una vivienda social.

Joaquín Prat explota

Es en este punto cuando Prat estalla: “Entonces todas las personas que esperan el trámite para que le den una vivienda social ¿Qué es? ¿Más tonta que tú?", a lo que el okupa responde: “sí”, después el presentador añade: "¿Por qué tenemos que seguir las normas y gente como tú no?".

“No es que sigamos o no las normas, aquí viven todo tipo de personas, hay gitanos y no son de un clan, hay marroquíes y no son yihadistas y porque seamos latinos no somos de una banda”, aclara Stanley.

“De nuestros antecedentes... hemos ganado cinco casos de los siete en los que hemos estado. Aquí hay un abuso de la policía y por eso cuando ellos vienen aquí abusan de los jóvenes, los agreden. Yo no veo normal vivir en estas circunstancias porque hay mucha gente que paga su dinero, pero tampoco tenemos una vivienda social", finaliza el okupa.

"Este es el panorama que tenemos", sentencia Joaquín Prat.