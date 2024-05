«La inteligencia artificial no copia, sueña»

Hay incertidumbre e incluso algo de temor sobre los efectos que la inteligencia artificial (IA) puede generar en las actividades humanas. Sin embargo, ésta no deja de mostrar que, si se sabe utilizar, puede servir «como una herramienta que nos permite ser mucho más productivos», comenta Toni Tur Costa, experto en arte y tecnología, en la Escola d’Art d’Eivissa, donde ayer se inauguró la primera edición de las ‘Jornadas Profesionales de Moda’, organizadas por la escuela, en colaboración con el Consell de Eivissa.

La consellera de Promoción Económica y Empresarial, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, María Fajarnés, inaugura las jornadas antes de que las artesanas ibicencas Ariadna Ferrer y María Jesús Morcillo presenten la asociación Somos Moda Ibiza: Alta Artesanía y Moda d’autor.

Tras ellas, Toni Tur Costa expone las posibilidades que la inteligencia artificial ofrece al diseño de moda. Ante una veintena de asistentes, entre quienes se encuentran alumnos y profesores de la escuela, Costa da a conocer las implicaciones de la IA para los artistas: «De cara a la moda, y a cualquier disciplina, se puede crear contenido sin materia prima. Sólo con el deseo y las instrucciones que damos por escrito, o a partir de un esbozo hecho a lápiz», cuenta. Su intención es enseñar a los alumnos a aplicar la inteligencia artificial en la creación de colecciones de moda y «hacer diferentes prototipos para elegir una opción válida para la producción. Algo que puede agilizar mucho todo el proceso, desde la creación hasta la producción», asegura.

Inteligencia generativa

Las creaciones de la IA están actualmente en boca de todos, y casi parece mentira que el término fuera acuñado hace más de 60 años por John McCarthy, o que la primera victoria de la IA tuviera lugar en 1997, cuando la supercomputadora Deep Blue, desarrollada por IBM, ganó a Kasparov en una partida de ajedrez.

Entre otras de las curiosidades que expone Costa, destaca la comparación de resultados de tests realizados por humanos y por la IA, en los que esta última obtenía siempre mejores puntuaciones. «Muchos artistas y gente creativa están recelosos y en contra del uso de la inteligencia porque copia con gran facilidad», apunta el experto, antes de añadir: «Pero esto es y no es cierto. La inteligencia no copia. Hace algo parecido a lo que hacemos nosotros pensando o soñando. Tenemos referentes. No copiamos, recortamos y pegamos. Sintetizamos, y la inteligencia artificial hace algo parecido», afirma.

Aplicaciones en arte y moda

Sobre las herramientas que pueden ayudar a los artistas en sus creaciones, Costa muestra diferentes aplicaciones. Udio es un modelo de IA que produce música a partir de indicaciones de texto simples. Costa reproduce dos canciones «de compositores, cantantes, músicos y artistas que no existen... ¿Qué tenemos que pensar sobre esto?», pregunta, antes de hablar sobre el planteamiento europeo de incluir marcas de agua para identificar las producciones de IA, algo que Google ya está incorporando.

«Lo importante es empezar a pensar cómo podemos usarlo», insiste el artista, que muestra diferentes vídeos creados por Sora, otro modelo de inteligencia artificial, que en este caso convierte texto en vídeo. Las reproducciones exhiben las indicaciones que se dieron a la IA y el resultado obtenido: mamuts en la nieve, pueblos del oeste, un océano de papiroflexia... Durante la visualización, el público comenta: «La publicidad será la primera en caer».

Las profecías continúan tras pasar a un modelo de IA que aporta movimiento a las imágenes: «Con una foto nuestra ya pueden hacer lo que quieran». En ese punto, se exponen diferentes utilidades de la IA para la moda: puede dar movimiento a una imagen estática, simulando un desfile, o mostrando una prenda en un modelo creado con IA. «También será competencia para ellos, porque ya hay agencias que alquilan modelos virtuales», apunta Costa antes de presentar Maison Meta, una agencia que «muestra catálogos y fotografías de escenarios que no existen».

En la misma línea, Costa habla de Midjourney, que crea imágenes a partir de descripciones textuales. Puede convertir un cuadro, o cualquier idea, en una prenda de vestir. Igual que otro modelo de IA que presenta y que añade voz a imágenes estáticas y del que ofrece un ejemplo curioso: un vídeo en el que la Mona Lisa canta ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Tras poco más de una hora, la conferencia se desplaza a un aula en la que se invita a los alumnos a crear elementos de vestimenta con inteligencia artificial. Utilizan Krea AI, «la única aplicación que existe para crear simultaneamente», presenta Costa. Esta herramienta muestra una pantalla dividida en dos: a la izquierda se dibuja la idea y a la derecha aparece la creación de la IA. Esta aplicación cuenta, además, con «algo que tienen todas las IA, que es una línea de creatividad», explica el artista sobre una opción que permite seleccionar una especie de límite de imaginación y que, mientras la ajustaba, ofrece diferentes versiones de su boceto.

Con los distintos modelos de IA expuestos, Costa sentencia: «Aquellos que se suban al carro» ampliarán su creatividad, mientras que «los que no, se quedarán atrás».

Suscríbete para seguir leyendo