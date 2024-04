Gemma Bes, nutricionista: «El estrés es el peor enemigo del sistema digestivo, por delante de cómo comemos»

Nutricionista. Está al frente de la alimentación en la Rafa Nadal Academy, con casi 170 alumnos de 47 nacionalidades, y asesora a deportistas de élite, entre ellos el tenista mallorquín, y a quien lo necesite en Nutreatude.

La nutricionista Gemma Bes habla de «descanso digestivo» para explicar el taller sobre detox que ofrece a través de Nutreatude durante dos semanas.

¿Debemos desintoxicarnos en primavera de lo que hemos comido en invierno?

La primavera es una época con muchas alergias alimentarias y también ambientales, que están conectadas a la salud digestiva, es decir, con el intestino y el hígado. Ahora tenemos la oportunidad de desintoxicar el hígado a través de una serie de pautas. Durante el invierno hemos tomado platos más consistentes, más caldosos, con más grasa, y al empezar una época calurosa nuestro cuerpo necesita alimentos refrescantes y desintoxicantes.

¿Qué alimentos depuran?

Precisamente los naturales de este periodo, beneficiándonos de que tenemos un buen producto local y la dieta mediterránea, que es la mejor del mundo. Debemos potenciar al máximo todo lo de hoja verde y jugo verde, como las alcachofas, aunque se empieza a terminar su temporada, habas, guisantes, apio, con el que puede hacerse un jugo prensado en frío, etc. Con cualquier vegetal o fruta es mejor así que calentándolo, debido a que se preservan más sus propiedades. El apio es uno de los que más limpian el hígado profundamente.

¿Es suficiente una limpieza temporal si uno no puede o no quiere cambiar malos hábitos?

Es necesario. Las limpiezas más importantes tendríamos que hacerlas en primavera y otoño. Son una manera de preparar el cuerpo para entrar en el verano y el invierno teniendo un sistema inmunológico fuerte y combatir así los virus y bacterias existentes. Este descanso digestivo ayuda mucho regenerar y sobre todo a tener más vitalidad y energía.

¿Cuánto tiempo?

Está calculado que 21 días es el periodo idóneo para llevar a cabo este proceso. No tiene por qué ser duro para alguien que no está acostumbrado, ya que se puede hacer de muchas maneras, a un nivel estricto o más moderado. Para mí lo más importante es que aplicarlo no genere estrés, sino buscar el equilibrio.

¿Cómo nos afecta el estrés al sistema digestivo?

Es su peor enemigo, el que más intoxica, el número uno. Luego está cómo comemos, la actividad física que hacemos, si dormimos bien, las relaciones humanas... Una forma de calmar el estrés es lo que llaman mindful eating, que es comer con una atención plena, consciente, despacio. La idea es desacelerar el sistema nervioso simpático, que está activado todo el día y no ayuda nada a hacer la digestión, y darnos tranquilidad para activar el sistema nervioso parasimpático. Comer así es un premio doble, calmamos el estrés y hacemos una buena digestión.

¿El kuzu también ayuda?

Tiene muchas virtudes, pero sobre todo es un reconstituyente digestivo. Cuando mis pacientes lo descubren, sienten un antes y un después. Es fácil de preparar, ya que viene envasado en polvo, y también lo utilizan los chefs de alta cocina como espesante.

Empieza la temporada de los helados, pero usted prohibiría el azúcar. ¿Tan malo es?

Más que prohibir, yo evitaría el azúcar blanco, ya que alimenta las bacterias que son malas para nuestra microbiota. Si queremos potenciar las bacterias buenas, debemos buscar la alternativa de los endulzantes naturales, como los que proceden de la fruta, para elaborar postres y helados. Los azúcares simples son los que nos dan el subidón rápido de energía, pero luego viene el bajón, como en una montaña rusa. Por eso es tan importante tomar azúcares saludables. También es básica la cantidad y cómo los tomamos, porque no es lo mismo comerte un helado sentado en el sofá que paseando. El azúcar es energía y hay que gastarla.

¿Y la alternativa de la panela?

Es una alternativa, aunque yo prefiero el azúcar de la fruta.

En países más cálidos toman infusiones calientes. ¿Debemos seguir el ejemplo?

La temperatura de la comida va muy relacionada con la época del año, aunque las infusiones que toman a menudo en Oriente son calientes debido a que tienen propiedades digestivas y si una bebida está muy fría no ayuda a hacer una buena digestión. Las toman especialmente antes de las comidas, por lo que es un buen ejemplo a seguir para quienes tengan problemas o durante este periodo detox las especiales para el hígado. Además, recomiendo no beber mientras comemos, ya que también dificulta el proceso digestivo.

¿Tenemos que comer poco y muchas veces a lo largo del día?

Si uno es joven, hace deporte y su capacidad digestiva es buena, tiene que comer más. Cuando nos vamos haciendo mayores y nuestro gasto energético baja, hay que reducir las ingestas y la cantidad de veces. Simplemente es aplicar el sentido común y ver si tenemos hambre real, que hay que diferenciar de la emocional, es decir, por una compulsión.

¿Come bien Rafa Nadal?

Come bien en los momentos importantes.

¿Qué no puede faltar en un deportista de élite?

Tanto de élite como habitual, para tener un buen rendimiento necesita un equilibrio entre la parte psicológica-emocional, el entrenamiento, el descanso, la nutrición y las relaciones.

¿Cómo se enseña nutrición en la Rafa Nadal Academy, con alumnos de 47 nacionalidades?

Con educación positiva que introducimos a través de juegos, vídeos, actividades y retos para que aprendan a comer bien y se den cuenta de que eso les aporta beneficios. Para mí es básico que los alumnos entiendan el por qué de las cosas. Y como hay tantas nacionalidades, tenemos bufet para las comidas con un increíble cocinero y todo producto fresco de gran calidad. Podemos fardar de una comida muy saludable. Además, los lunes y jueves hay un Nutrition Challenge en el que el alumno que combina el mejor plato obtiene puntos. Al final el ganador recibe como premio una cena en el restaurante Roland Garros y puede llevar a alguien. Eso les motiva mucho.

¿Cuáles son los principales problemas de la alimentación en general hoy en día?

Los productos procesados, donde está el azúcar blanco, y la poca verdura que se come. Si uno intenta equilibrarlo un poco, le ayudará a estar mejor. No hace falta hacerlo bien cada día, pero sí mejorar, y cuando estemos con amigos, a disfrutar a tope.

