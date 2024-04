Tres conciertos del bluesman de Chicago Breezy Rodio en Ibiza

El bluesman de Chicago Breezy Rodio ofrece este sábado tres conciertos en Ibiza, de la mano del percusionista David Barona, en los que estará acompañado por la cantante madrileña Betta Berodia, una de las voces más conocidas del circuito nacional de música negra. Juntos estarán en el aperitivo de Can Jordi Blues Station, desde las 13 horas, en el tardeo de Can Tommy, en Sant Jordi, desde las 17 horas, y en la noche de la sala Teatro Ibiza de Vila, a partir de las 22 horas. Será en formato cuarteto en el marco del ciclo mensual dedicado al blues ‘The thrill is here’, con Barona a la batería y el bajista Salvatore Licitra.

«Breezy Rodio es uno de los bluesmen de Chicago que más kilómetros llevan hechos a las espaldas. Ha viajado por todo el mundo con su música, desde Europa a Japón. Su carrera profesional dio su primer gran paso en 2007, cuando se unió a la banda del legendario guitarrista y cantante de blues clásico Linsey Alexander, The Hoochie Man», señalan en la web Sant Josep és música.

Breezy es un guitarrista que ha bebido de la tradición bluesera de Chicago, además de cantante. Ha tocado en clubes y festivales de todo el mundo y ha grabado varios discos, el último es ‘Underground Blues’ (2022), una combinación de blues indie tradicional y moderno. Se lo produjo la leyenda de la guitarra de Texas Anson Funderburgh y se grabó en The Wire Studios en Austin.