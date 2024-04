Alessandro Marinelli: «La interpretación del nuevo baremo tiene un efecto perverso»

[object Object]

En el caso de la discapacidad relacionada con la salud mental (no física y no tan visible), las personas se encuentran con dificultades añadidas a la hora de lograr el certificado. Guillem Febrer, gerente de Estel de Llevant, explica que estos trastornos suelen emergen en gente joven, a la que le cuesta aceptar su nueva situación («hoy estás bien y al día siguiente ya no lo estás») y aún les cuesta mucho más oficializarlo pidiendo un certificado de discapacidad. Además, el proceso es largo y les supone volver a «exponerse y desnudarse» para la valoración, con lo que, relata Febrer, muchos desisten. A Estel de Llevant llegan jóvenes a los que tienen que instar a hacerse el certificado para poder darles atención psicosocial y que luego ya no vuelven: «Los perdemos», lamenta, «y se pierde un tiempo de atención inicial muy valioso». Por eso, desde Salut Mental, entidad de la que Febrer es secretario, están haciendo campaña para que el derecho a la salud, fundamental, sea la prioridad máxima y que los usuarios puedan acceder a recursos y servicios aunque no tengan el certificado, unas tesis que, explica, por ejemplo está empezando a calar en el SOIB: «Trabajamos para esto, han de poder tener acceso a todos los servicios con impacto positivo en la salud».