La cómica Eva Soriano: "No le regales un collar de macarrones a tu madre, hazle un Bizum"

La humorista Eva Soriano animó la semana pasada a los hijos a regalar este año a sus progenitoras "con criterio" en el Día de la Madre, que se celebra el domingo 5 de mayo, y no caer en los tópicos de los dibujos y los collares de macarrones con un desternillante monólogo en el programa de radio 'Cuerpos especiales' de Europa FM.

Soriano puso el foco en los regalos que reciben las madres por su día e invitó a los pequeños a currárselo un poco más con tono jocoso. "Los regalos que hacen los niños a sus madres son una mierda, había que decirlo", afirmó Soriano. "Son tremendo 'ñordo'", continuó. "Imagínate ser madre de alguien y tu churumbel te aparece con un collar de macarrones", exclamó la cómica.

"No le regales un collar de macarrones, regalalé a tu madre algo con criterio. Por ejemplo, no te hago un collar de macarrones, pero hazme un Bizum", explicó. "Si no tienes imaginación, Luisito, hazme un Bizum", propuso Soriano.

Dibujos

Pero lo peor, dice la cómica, es cuando se planta el niño con un dibujo y te dice: "mira mamá, esta eres tú" y eres "una mancha negra", ante lo que Soriano invitó a las madres a enseñarles la barriga y decirles: "Mira, este eres tú, 10 centímetros de cesárea: ¿crees que merezco esta pedazo de mierda?".

"Todos los dibujos son una mierda, regala con criterio", insistió Soriano, y no caben más dibujos en las neveras de las familias, remarcó.

"Tu madre te quiere, tu madre te ha tenido, has estado nueve meses chupándole ahí la energía, trasladándole los órganos a otro sitio. Tuvo el pulmón en la garganta, para que tú ahora te descuelgues con eso de he hecho esto con las ceras Manley ", continuó Soriano.

El monólogo terminó con una moraleja a los niños a los que les pidió que se pusieran las pilas para "calentar el corazón de sus madres con un buen regalo".