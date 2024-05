Tommaso Berni, ex tercer portero del Inter: "En Ibiza antes no había distinciones entre ricos y pobres"

Tomasso Berni, ex tercer portero del Inter lleva 11 años viviendo en Ibiza. Se trasladó a la isla por el trabajo de su mujer, que se dedica al curanderismo, según explica en una entrevista al periódico italiano Corriere Della Sera. En este tiempo ha visto cómo la isla de la que se enamoró al llegar ha cambiado completamente.

"Los precios se han vuelto locos, desde hoteles hasta restaurantes y alquileres. Una habitación cuesta alrededor de 1000 euros. Los agentes de la Guardia Civil, al menos los más jóvenes, no pueden permitírselo y suelen dormir en las furgonetas. Antes no había distinciones entre ricos y pobres. “En mitad de la pista todos somos iguales”, decían aquí. Muchas culturas, muchas historias. Esta fue la isla de la que me enamoré. Ahora hay una clientela muy grande de millonarios", asegura el deportista.

De hecho, cuenta que él tiene varios trabajos para poder vivir aquí. "no puedo permitirme vivir con un ingreso", dice. El ex futbolista trabaja de conserje y alquila barcos o coches, aunque no ha fundado ninguna empresa, asegura.

"Yo era un privilegiado, jugando al fútbol ganaba más que la media. Pero no tanto como para poder administrar mis ahorros. También porque ya no es la misma Ibiza".

A pesar de todo, Tomasso adora Ibiza. Le encanta el mar y los barcos y está estudiando para cumplir un sueño: ser capitán de yate.