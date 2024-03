Una joven adicta al vapeo cuenta lo que le ocurrió: el pulmón se le colapsó dos veces

Los expertos ya llevan tiempo dando la voz de alarma: hay que prevenir y reducir el uso de vapeadores de tabaco entre jóvenes y adolescentes. Detrás de esta moda cada vez más extendida se encuentra el aumento de enfermedades como el ictus a edades tempranas.

Las últimas campañas han ido dirigidas a los efectos perniciosos para la salud de los cigarrillos electrónicos y su impacto medioambiental, poniendo el foco en la población femenina, que constituye el principal grupo de consumo.

Uno de cada siete adolescentes vapean con el cigarrillo electrónico, pero "vapear" no es seguro, ya que no solo es la antesala al consumo de tabaco, sino que un vapeador contiene metales pesados como el plomo, compuestos orgánicos volátiles y agente carcinógenos que pueden dañar directamente el desarrollo del cerebro de un adolescente, especialmente las partes que controlan el aprendizaje, el estado de ánimo y los impulsos.

Una joven cuenta su caso

Una adolescente que se señala a sí misma como “adicta al vapeo” ha pedido que se prohíban los dispositivos después de que su pulmón derecho colapsara dos veces y sufriera lesiones permanentes.

“Nunca piensas que te va a pasar este tipo de cosas, pero me pasó a mí. Sentí como si mi pulmón estuviera ardiendo”, explicó Karlee Ozkurt, de 20 años, residente de Wisconsin (EE UU).

"Caí en la trampa de pensar que vapear era genial", confesó Ozkurt. “Pero es estúpido. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde”.

Ella empezó a vapear con unos 15 años, al ver que sus compañeros mayores también lo hacían.

Con el tiempo, Ozkurt se acostumbró a la sensación de inhalar y se volvió adicta al "zumbido del vapeador", especialmente si estaba ansiosa o estresada.

Colapso del pulmón derecho

Tres años después, el pulmón derecho de Ozkurt colapsó en noviembre de 2021 mientras vapeaba en el baño del trabajo.

“De repente sentí como si me hubieran desgarrado un músculo de la espalda. Aproximadamente una hora después, comencé a tener sibilancias ”, recordó Ozkurt, señalando que la enviaron a casa desde el trabajo pero no pensó que el dolor fuera “lo suficientemente grave” como para ir a Urgencias.

“Pero después de una noche de insomnio, todavía tenía el mismo dolor y no podía respirar. Sentí que me estaba muriendo”, continuó. “Fui al centro de salud sin cita previa y les conté mis síntomas: dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor de espalda. Me enviaron a urgencias inmediatamente”.

Una radiografía de tórax reveló que el pulmón derecho de Ozkurt se había colapsado en un 50%.

Los médicos lo volvieron a inflar manualmente con una jeringa, pero le advirtieron que dejara de vapear si no quería que volviera a suceder.

Después de tres meses de intentar dejar el hábito, Ozkurt comenzó a vapear regularmente nuevamente.

En noviembre de 2022, su pulmón volvió a colapsar después de soportar un fuerte resfriado en el pecho durante meses.

Se sometió a una cirugía para fusionar su pulmón con la pared torácica.

"Después de una tomografía computarizada y de operarme el pulmón, mi médico notó algunas cicatrices reales en la parte inferior y a lo largo del mismo", compartió Ozkurt. “Cuando estuve consciente, le pregunté qué podría haberlo causado y me dijo que sin duda se debía al vapeo”.

Después de un año y cuatro meses de un “hábito intermitente”, Ozkurt dejó definitivamente el vaporizador el 28 de febrero y espera no volver a usarlo nunca más.

Está tomando 1 miligramo de Chantix , una pastilla que interfiere con la nicotina en el cerebro para evitar que los fumadores no la disfruten tanto, y ahora "finalmente" está en camino de terminar su primer mes completo sin vapear.

Pero Ozkurt teme los efectos a largo plazo de años de vapeo en la salud.

“Todavía no sé si he causado un daño irreparable porque desconocemos los efectos a largo plazo”, lamentó. "Podría morir a los 40 o 50 años, y todo debido a un hábito de cinco años en el que me presionaron mis compañeros".