Es Porquet reúne a mil ciclistas en Sant Antoni

Disfrazarse «tres minutos antes de salir de casa» y montarse en la bici. Es lo que la mayoría de los casi mil participantes en la marcha popular de Es Porquet hicieron ayer antes de las 11 horas, cuando la organización había citado a los ciclistas en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni para dar el pistoletazo de salida.

«Mira, me he puesto lo que he encontrado por casa», explica Samuel, que hará los 14 kilómetros de la ruta acompañado de su familia. «Menos la bebé, que acaba de nacer, pero el año que viene ya la subo a la bici también», añade riendo. El día soleado acompaña la XXI edición de esta singular marcha, organizada por el club ciclista de Sant Antoni y patrocinado por el Ayuntamiento del municipio.

Los participantes se colocan junto a la línea de salida mientras uno de los organizadores, Juanjo Planells, explica las reglas y recuerda que «en esta carrera no hay ni vencedores ni vencidos».

Un grupo de amigos disfrazados del protagonista de la película de terror SAW esquiva a un cura que pedalea para reunirse con sus compañeros de disfraz, un obispo y una monja, y emprender la marcha hacia Buscastell para volver luego a Sant Antoni. La mayoría de los participantes son familias, entre ellas, la de Rosa, que le coloca el disfraz de princesa a su hija para que pueda hacer el recorrido cómoda.

Rafa, por su parte, ha acudido solo a realizar la ruta cicloturista. «Voy del Señor Barragán», dice enseñando su disfraz, «un humorista de antes», apunta. Está preparado para pedalear con las zapatillas de andar por casa acorde con el atuendo que ha elegido para ‘es Porquet’. «Me da igual, vengo a pasármelo bien», exclama.

«Todo un éxito»

Además de los ciclistas, también participan personas que recorrerán en patines el trayecto. «Con estos, la participación es de más de mil personas, un éxito, porque había muchos eventos hoy además de este», indican desde la organización.

El primer premio de la categoría de los adultos fue para ‘La guarida romana’ y otros disfraces como ‘Quiero jugar’ o ‘Alicia en el País de las Maravillas’, también recogieron su reconocimiento. En la categoría infantil, las ‘Niñas medusas’, ‘Spiderman’ y ‘Bombera’ fueron algunos de los premiados. Por otro lado, los afortunados en llevarse una cesta y el viaje sorteados fueron Vicent Tur Serra y Vicente Javier Marí Tur, respectivamente.