Sanidad prorroga la hospitalización de la joven de Alicante que quedó en coma por ingerir un batido de proteínas

Marta Pérez Verdejo sigue luchando por su vida. La joven de 20 años que hace ya 16 meses quedó en coma al ingerir un batido de proteínas que contenía pistacho, al que es alérgica, avanza poco a poco en su recuperación. Y para este miércoles familia y la Consejería de Sanidad habían acordado que recibiera el alta hospitalaria para continuar con la rehabilitación en casa que no se va a producir.

La madre ha presentado un escrito ante la Generalitat en el que renuncia al alta, ya que alerta que no se ha concretado la rehabilitación que debe seguir en casa, por lo que teme que "en cuatro días perdamos todo lo que hemos avanzado estos meses". Y afirma ha sido mucho. Así, Sanidad ha confirmado a Información, de Prensa Ibérica, que se ha prorrogado in extremis su hospitalización, y que lo que se ha hecho es ofrecer alternativas siguiendo criterios médicos.

Según explica este martes María Verdejo, la Conselleria contactó con el hospital privado de Valencia en el que se encuentra "para ver qué nos parecía recibir el alta, y dijimos que siempre que siga recibiendo el tratamiento, nos parecía bien, porque no queremos que esté permanentemente en el hospital", recordando que todos los días tiene que recorrer hora y media de coche para ir y otra hora y media para volver a Ibi.

Así, apunta que "estábamos de acuerdo siempre que se nos pusiera en casa un monitor para controlar su estado y se realizaran las visitas médicas y rehabilitación diaria. Y nos dijeron que sí, y que se iría a casa el miércoles 31 de enero". Y es que es la primera vez que la familia se abría a que volviera a casa, pero no ha cristalizado por el momento.

Pero este miércoles llega la fecha establecida y explica que a menos de 24 horas "no tenemos el monitor instalado ni plan de rehabilitación, y nos dicen que ya se verá". Y ante esto la familia se ha plantado "yhemos dicho que no, y el abogado ha presentado un escrito ante la Conselleria de Sanidad renunciando al alta, aunque no sabía si igualmente enviarían a Marta a casa este miércoles.

Sanidad ha confirmado a este medio que no se irá, que seguirá en el centro hospitalario con su tratamiento neurorrehabilitador, aunque no ha concretado de cuánto tiempo es esta prórroga... y ya van unas cuantas.

La madre advierte que la joven ibense "no puede estar ni un día sin sus ejercicios porque si no se atrofia y perdemos en cuatro días todo lo que hemos avanzado. No han cumplido con nada de las cosas que acordamos para poder seguir la rehabilitación en casa".

Esperanzados

Sobre la situación de Marta, su progenitora se muestra esperanzada, ya que explica que ya no está en coma, sino en un estado de mínima conciencia, lo cual es una mejoría. "Está bien, ha evolucionado muchísimo, progresando lentamente. Es muy duro pero tenemos muchas esperanzas. Su estado nada tiene que ver con el que salió del Hospital de Alcoy" hace más de un año.

Así, destaca que "Marta intenta comunicarse. Abre los ojos, mueve manos y pies, lo entiende todo, pero no se puede comunicar. Le dices que mire a la derecha, y mira a la derecha, le dices que mire a la izquierda, y mira a la izquierda, aunque solo lo puede hacer a veces. Ha recuperado toda la conexión cerebral, pero no tiene comunicación. Necesita mucho trabajo, estímulos... tiene cinco sesiones diarias, de fisio, estímulos sensoriales, logopeda... y de todo eso no hay nada previsto tras el alta" que estaba fijada para este miércoles.

Sanidad ofrece alternativas

Por su parte desde la Conselleria de Sanidad han explicado a INFORMACIÓN este martes que finalmente no va a producir el alta al haberla rechazado la familia, y que se ha prorrogado su hospitalización.

Fuentes del departamento autonómico han manifestado que "se han ofrecido varias alternativas a la familia de Marta para continuar su rehabilitación. Estas alternativas han sido ofrecidas siguiendo criterios médicos. Además, se les ha ofrecido ingreso en el hospital de larga estancia La Pedrera de Dénia, especializado para personas que han sufrido daño cerebral. En ningún caso se pretende desalojar a nadie de un hospital sino ofrecerle las alternativas más adecuadas para su evolución, siempre según criterio y supervisión médica. No obstante, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones a la familia, se ha retrasado el alta de Marta".

Así, la joven seguirá por ahora en el hospital privado de Valencia, adonde fue trasladada en diciembre de 2022 tras una estancia en el centro hospitalario de Alcoy donde la familia mostró su desacuerdo con el tratamiento que seguía.

Marta, en septiembre de 2022, cuando tenía 19 años, consumió tras salir del gimnasio un batido de proteínas pensando que, como le dijeron, no llevaba pistacho, al que es alérgica. Y acabó en coma debido a este fruto seco, al sufrir un choque anafiláctico. Casi año y medio después de aquel día fatal, Marta y su familia continúan luchando.