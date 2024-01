Normalizar el aspecto físico de cada uno es una tarea diaria, y quienes tienen en su poder un altavoz para llegar a muchísimas personas aún tienen más responsabilidad con sus discursos.

El miércoles la periodista Toñi Moreno, presentadora del programa en directo 'Hoy en día' de Canal Sur, entrevistaba a la tiktoker norteamericana Bella, y no estuvo muy acertada.

En la entrevista lo primero que le dijo es que estaba muy guapa, para acto seguido preguntarle qué filtro estaba utilizando, a lo que Bella le respondió que "ninguno". Ahí no acaba todo, primero Moreno le dice que ha adelgazado para luego comentarle que igual está así de 'hermosa' por las lentejas con chorizo que se come.

En ese momento de la entrevista Bella le sigue el juego a la presentadora y se lo toma todo a risa.

Pero poco después sube un vídeo a su cuenta de TikTok explicando la situación y no deja de llorar. En él cuenta que no entiende cómo la periodista la ha tratado así: "Opinar sobre el cuerpo de otra persona no es gracioso. Toda mi vida he estado luchando contra los trastornos de la alimentación y depresión, y estos comentarios que parecen que no hacen daño, hacen mucho daño". La joven norteamericana pide que se piense muy bien antes de hablar de estos temas porque nadie conoce la realidad de la persona a la que le llegan esos comentarios.

"Estoy muy decepcionada con Toñi porque es alguien que admiraba muchísimo", añade Bella.

@bellavidaspain_ Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en @Canalsur en el programa de Toñi Moreno @Hoy en Día Canal Sur. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo “dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas”. Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas. #parati #canalsur ♬ original sound - Bella Vida Spain

La respuesta de Toñi Moreno

Al día siguiente, en su programa, Toñi Moreno habló sobre esta polémica. Pidió perdón por lo ocurrido al mismo tiempo que denunciaba el "linchamiento" que había sufrido en las redes por este grave error.

Algunos hasta han rescatado el polémico patinazo de la presentadora con la violencia machista en TVE hace una década, cuando le dijo a una chica que afirmó haber sido víctima de malos tratos que "o se denuncia, o se calla una para el resto de la vida".

En 'Hoy en día' Toñi aseguró que lo último que quería era hacerle daño a Bella. "Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada" y se justificó añadiendo que ella siempre está de broma pero que en esta ocasión se pasó de "frenada". Dirigiéndose directamente a la tiktoker añadió: "Yo no sabía que el tema para ti era tan sensible. Si lo llego a saber, Bella, en la vida hubiese hecho ese comentario, que además no tiene ni gracia".