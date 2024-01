Una mujer embarazada de Wisconsin, EEUU, se encontraba el pasado 11 de enero en su casa cuando, en torno a las 23 horas, empezó a notar contracciones muy fuertes.

Analysia Beck y su marido Daniel pensaron que aún estaba todo controlado y que no hacía falta ir al hospital. Pero a las 3 de la madrugada la mujer, embarazada de su tercer hijo, rompió aguas, informa USA Today.

Nieve y viento

Sí que había llegado el momento de acudir a un centro médico. Fuera la situación meteorológica no era buena: una gran tormenta de nieve hacía que conducir no fuera la mejor opción. Pero el matrimonio salió con su coche y mientras Daniel conducía hacia el hospital, Analysia le dijo que no iba a llegar, que el bebé ya estaba casi fuera de su cuerpo, así que pararon en el estacionamiento de un McDonald's y llamaron al teléfono de emergencias 911. El bebé nació antes de la llegada de los sanitarios, gracias a la ayuda de un padre entregado con este proceso.

A los pocos minutos llegaron los bomberos y paramédicos y llevaron a la familia al hospital. El bebé tiene el nombre de Micah, pero sus padres ya han decidido que le llamarán 'Little McFlurry'. Las razones son obvias.