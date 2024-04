La prensa británica recomienda esta ciudad europea como alternativa a Ibiza a cuatro horas de Reino Unido y con vuelos baratos

La temporada en Ibiza acaba de empezar y son muchos los turistas que aún están decidiendo si pasar sus vacaciones en la isla o cambiarla por otro destino menos masificado y sobre todo, más barato.

El periódico británico Daily Star recomienda a los turistas británicos una nueva ciudad europea como alternativa a Ibiza. "Está a sólo cuatro horas de Reino Unido y hay vuelos por 35 libras", explica el rotativo.

"Hay buenas noticias para los británicos que buscan fiesta y tienen un presupuesto limitado, ya que hay una ciudad de fiesta en Europa que está subestimada y que está demostrando ser un éxito por su vibración ibicenca, sus hermosas playas y su impresionante variedad de bares y discotecas", apuntan.

La ciudad de la que hablan es Sliema, en Malta, donde aseguran que no tendrán que enfrentarse "a grandes multitudes y colas para aprovechar al máximo sus lugares más destacados".

¿Qué hacer en Sliema?

Si lo que se busca es disfrutar de la playa, recomiendan la Bahía Balluta. Los visitantes suelen acudir a Tripadvisor para elogiar la pequeña playa por sus bonitas vistas y su excelente ubicación, junto a una gran cantidad de tiendas y restaurantes.

La ciudad también está a un corto trayecto en ferry desde la capital maltesa, La Valeta, por lo que es ideal si buscas una mezcla de cultura y fiesta para tus vacaciones. La proximidad a La Valeta también significa que puede ser una escapada barata.

La forma más fácil para los británicos de llegar a la ciudad es volar a la capital y luego tomar un ferry corto o conducir durante unos 20 minutos para llegar a Sliema. Hay vuelos baratos con distintas compañías, explica el diario a los británicos.

De hecho, el equipo de Last Minute.com lo ha marcado como una visita obligada en Malta debido a la amplia variedad de vacaciones que se ofrecen. El portal de vacaciones señala escribe "Si no te apetece pasear por las atracciones turísticas, entonces Sliema y San Julián podrían ser una mejor opción para ti. Relájate en bahías como Balluta o Spinola, o date un chapuzón en una de las bahías de agua dulce. También tiene algunos hoteles de lujo. Así que si buscas esas vibraciones de Ibiza y si lo que buscas es vida nocturna, has venido al lugar correcto". Para la vida nocturna recomiendan la zona de Paceville, donde hay toneladas de bares, discotecas y pubs.